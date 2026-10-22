Поява бурих плям на хвої наприкінці сезону не завжди свідчить про загибель дерева, пише AgroNews. Якщо сухі лусочки з'являються виключно в глибині крони, а зовнішні гілки залишаються зеленими – це природне оновлення, адже рослина позбавляється старої хвої через брак сонячного світла.

Коли потрібно терміново рятувати рослину?

Занепокоєння мають викликати зовсім інші симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям хвойних:

сохнуть верхівки та кінчики молодих пагонів;

повністю відмирають цілі гілки;

стрімко буріє лише одна зі сторін куща;

пошкоджені руді ділянки швидко розростаються.

Найчастіше рослини реагують так на наслідки літньої посухи, яка проявляється лише за кілька тижнів. Не менш небезпечний і застій води, що призводить до підгнивання коренів. Також шкоди завдають невідповідний ґрунт, морозобоїни, атаки шкідників або пошкодження коріння під час перекопування землі.



Здорові туї мають природний зелений колір / Фото Pinterest

Як правильно підготувати туї до зими?

Щоб зберегти живопліт свіжим і густим до весни, виконайте кілька важливих кроків до настання стійких морозів:

Перевірте ґрунт під кущем. Якщо осінь суха, а земля ще не промерзла, рослинам потрібен полив. Якщо земля волога, додаткова вода лише зашкодить корінню. Акуратно вичистіть відмерлі внутрішні лусочки руками, обережно обтрушуючи гілки та не травмуючи живі пагони. Облаштуйте відведення зайвої води, щоб біля основи стовбура під час дощів і відлиг не збиралися калюжі. Обов'язково утепліть коріння молодих саджанців і туй у горщиках, адже в контейнерах воно вимерзає в першу чергу.

Якщо догляд за туями здається занадто клопітким або вони часто хворіють, для створення живої огорожі можна висадити інші витривалі рослини, наприклад, невибагливий тис, морозостійкий ялівець чи бирючину.