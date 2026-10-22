Поява бурих плям на хвої наприкінці сезону не завжди свідчить про загибель дерева, пише AgroNews. Якщо сухі лусочки з'являються виключно в глибині крони, а зовнішні гілки залишаються зеленими – це природне оновлення, адже рослина позбавляється старої хвої через брак сонячного світла.
Коли потрібно терміново рятувати рослину?
Занепокоєння мають викликати зовсім інші симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям хвойних:
- сохнуть верхівки та кінчики молодих пагонів;
- повністю відмирають цілі гілки;
- стрімко буріє лише одна зі сторін куща;
- пошкоджені руді ділянки швидко розростаються.
Найчастіше рослини реагують так на наслідки літньої посухи, яка проявляється лише за кілька тижнів. Не менш небезпечний і застій води, що призводить до підгнивання коренів. Також шкоди завдають невідповідний ґрунт, морозобоїни, атаки шкідників або пошкодження коріння під час перекопування землі.
Здорові туї мають природний зелений колір / Фото Pinterest
Як правильно підготувати туї до зими?
Щоб зберегти живопліт свіжим і густим до весни, виконайте кілька важливих кроків до настання стійких морозів:
- Перевірте ґрунт під кущем. Якщо осінь суха, а земля ще не промерзла, рослинам потрібен полив. Якщо земля волога, додаткова вода лише зашкодить корінню.
- Акуратно вичистіть відмерлі внутрішні лусочки руками, обережно обтрушуючи гілки та не травмуючи живі пагони.
- Облаштуйте відведення зайвої води, щоб біля основи стовбура під час дощів і відлиг не збиралися калюжі.
- Обов'язково утепліть коріння молодих саджанців і туй у горщиках, адже в контейнерах воно вимерзає в першу чергу.
Якщо догляд за туями здається занадто клопітким або вони часто хворіють, для створення живої огорожі можна висадити інші витривалі рослини, наприклад, невибагливий тис, морозостійкий ялівець чи бирючину.