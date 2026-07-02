Уже через неделю появятся новые листья: простая подкормка для монстеры

Монстера – идеальное комнатное растение для ленивых цветоводов: она заполняет большие пустые пространства и не требует особого ухода. Кроме того, она неприхотлива к освещению и поливу.

К сожалению, иногда бывает так, что монстера "замирает" в росте – и если вы не можете вспомнить, когда лиана в последний раз пустила новый листок, вполне возможно, что ей нужна помощь. И одно домашнее удобрение может очень быстро исправить ситуацию, пишет

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Что нужно монстере для роста?

Основной период роста монстеры приходится на весну и начало лета – поэтому сейчас идеальное время заняться подкормкой и стимулировать цветение. Уделите монстере немного внимания, а особенно внимательно присмотритесь к состоянию ее корней – именно от них часто зависит дальнейший рост.

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Очень важное значение имеет ее расположение: для идеального роста монстере нужен рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Также позаботьтесь о том, чтобы в горшке была легкая почва с торфом, перлитом, корой и землей.

Полив следует проводить регулярно, но не переливать растение – сначала дождитесь, пока верхний слой почвы немного подсохнет. Раз в 2–3 недели можно опрыскивать монстеру из пульверизатора.



Монстеру нужно поливать регулярно / Фото Pexels

Чем подкормить монстеру, чтобы стимулировать рост?

Самые важные элементы для монстеры – это азот, фосфор и калий, и все эти вещества содержатся в популярном напитке, который есть на каждой кухне, – в черном чае. В нем также содержатся танин и дубильные вещества, идеально подходящие для укрепления корневой системы и иммунитета растения.

Чтобы приготовить удобрение, в стакане кипятка нужно заварить 2 чайные ложки чая. Важно выбрать именно натуральный чай, в котором нет вкусовых добавок или ароматизаторов.

Стимулятор роста нужно оставить, чтобы он остыл до комнатной температуры, а затем можно полить им растение. Используйте чай в качестве подкормки каждые две недели – и результат в виде новых листьев вы увидите очень скоро.