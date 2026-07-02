На жаль, іноді трапляється таке, що монстера "застигає" у рості – і якщо ви не можете пригадати, коли ліана востаннє викидала новий листок, цілком можливо, що їй потрібна допомога. І одне домашнє добриво може дуже швидко виправити ситуацію, пише
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Що монстері потрібно для росту?
Основний період росту монстери припадає на весну та початок літа – тож зараз ідеальний час зайнятися підживленням та стимулювати цвітіння. Приділіть монстері трохи уваги, а особливо детально придивіться до стану її коріння – саме від нього часто залежить подальший ріст.
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Дуже важливим є її розташування: для ідеального росту монстері потрібне розсіяне світло без прямих сонячних променів. Також потурбуйтеся про те, аби в горщику був легкий ґрунт з торфом, перлітом, корою та землею.
Полив варто проводити регулярно, але не переливати рослину – спершу дочекайтеся, поки верхній шар землі трохи підсохне. Раз на 2 – 3 тижні можна обприскувати монстеру з пульверизатора.
Монстеру потрібно поливати регулярно / Фото Pexels
Чим підживити монстеру, щоб стимулювати ріст?
Найважливіші елементи для монстери – це азот, фосфор та калій, і знайти усі ці речовини можна у популярному напої, що знайдеться на кожній кухні – у чорному чаї. В ньому також є танін та дубильні речовини, ідеальні для зміцнення кореневої системи та імунітету рослини.
Для того, аби підготувати добриво, у склянці окропу потрібно запарити 2 чайні ложки чаю. Важливо обрати саме натуральний чай, у якому немає смакових добавок чи ароматизаторів.
Стимулятор росту потрібно залишити, аби він охолонув до кімнатної температури, а тоді можна полити ним рослину. Використовуйте чай як підживлення кожні два тижні – і результат у вигляді нового листя побачите дуже скоро.