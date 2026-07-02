К сожалению, иногда бывает так, что монстера "замирает" в росте – и если вы не можете вспомнить, когда лиана в последний раз пустила новый листок, вполне возможно, что ей нужна помощь. И одно домашнее удобрение может очень быстро исправить ситуацию, пишет
Интересно Когда лучше всего ходить в лес за грибами: названы идеальные дни
Что нужно монстере для роста?
Основной период роста монстеры приходится на весну и начало лета – поэтому сейчас идеальное время заняться подкормкой и стимулировать цветение. Уделите монстере немного внимания, а особенно внимательно присмотритесь к состоянию ее корней – именно от них часто зависит дальнейший рост.
Придбати саджанці монстери можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Очень важное значение имеет ее расположение: для идеального роста монстере нужен рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Также позаботьтесь о том, чтобы в горшке была легкая почва с торфом, перлитом, корой и землей.
Полив следует проводить регулярно, но не переливать растение – сначала дождитесь, пока верхний слой почвы немного подсохнет. Раз в 2–3 недели можно опрыскивать монстеру из пульверизатора.
Монстеру нужно поливать регулярно / Фото Pexels
Чем подкормить монстеру, чтобы стимулировать рост?
Самые важные элементы для монстеры – это азот, фосфор и калий, и все эти вещества содержатся в популярном напитке, который есть на каждой кухне, – в черном чае. В нем также содержатся танин и дубильные вещества, идеально подходящие для укрепления корневой системы и иммунитета растения.
Чтобы приготовить удобрение, в стакане кипятка нужно заварить 2 чайные ложки чая. Важно выбрать именно натуральный чай, в котором нет вкусовых добавок или ароматизаторов.
Стимулятор роста нужно оставить, чтобы он остыл до комнатной температуры, а затем можно полить им растение. Используйте чай в качестве подкормки каждые две недели – и результат в виде новых листьев вы увидите очень скоро.