Розы будут пышно цвести всё лето: вот что с ними нужно сделать в июне

Розы – — это просто идеальные летние цветы, ведь они цветут довольно долго и выглядят роскошно. Однако для того, чтобы они раскрылись во всей красе, в июне нужно уделить уходу некоторое время.

Розы хорошо известны дачникам как довольно прихотливые цветы — однако всего несколько простых шагов помогут вам добиться их идеального цветения уже через несколько недель, пишет Gardening Know How.

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Как ухаживать за розами в июне?

Обрезка увядших цветов

Как только розы начнут цвести, за этим нужно следить: утром проходитесь с секатором и срезайте все бутоны, которые уже начали увядать. Это поможет цветам продлить цветение на все лето. Иначе после цветения растение начнет образовывать семена и направит на это львиную долю своей энергии.

Молодые растения срезайте чуть ниже отцветшего бутона на стыке трех листочков. А вот у зрелых сортов срезать нужно уже дальше по стеблю – на стыке пяти листочков, где стебель уже толщиной с карандаш. Срез нужно в обоих случаях делать под углом в 45 градусов, и чтобы он был обращен наружу.

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Полив и мульчирование

Когда летняя температура растет, растет также и потребность розы в поливе. Обычно эти растения нуждаются в 2,5 – 4 сантиметрах воды в неделю. Поэтому вместо ежедневного поверхностного полива лучше делать это реже, но обильнее.

Мульчу с предыдущего года нужно убрать и вместо нее выложить вокруг куста свежую слоем в 5–8 сантиметров – это поможет дольше удерживать влагу.



Розу нужно поливать / Фото Pexels

Подкормка

Розы довольно требовательны к питательным веществам, поэтому удобрения нужно вносить каждые 4–6 недель. Если нет возможности вносить гранулированное удобрение с медленным высвобождением, можно воспользоваться удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия – именно эти вещества нужны для цветения.

Вредители

Чем ближе к середине лета, тем больше голодных вредителей появляется вокруг роз. Наиболее вредной является тля – она захватывает куст за считанные дни, поэтому следить следует очень тщательно. На ранних стадиях заражения тлю можно удалить влажной салфеткой. После этого куст нужно опрыскать инсектицидом.