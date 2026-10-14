Почему одежда неприятно пахнет после стирки: узнайте основные причины

Плохо высушенная одежда после стирки может неприятно пахнуть из-за размножения бактерий и грибков, которые и выделяют этот характерный запах. Даже спустя некоторое время эти вещи сохраняют затхлый запах в шкафу, который распространяется по комнате.

Впрочем, причина может крыться не только в некачественной сушке, пишет Interia Kobieta. Иногда запах распространяется из-за влаги и грязи в стиральной машине, поэтому ткань может неприятно пахнуть сразу после того, как вы вытащите ее из барабана.

Как убрать неприятный запах с вещей?

Специалисты советуют простой способ, который поможет устранить запах с ткани. Нужно лишь еще раз запустить стирку и добавить стакан уксуса или пищевой соды, которые нейтрализуют запахи и обладают бактерицидным эффектом.

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После стирки одежду нужно сразу развесить на свежем воздухе, не оставляя надолго в барабане.

Нередко причиной затхлого запаха является загрязнение барабана или уплотнителя, в котором скопилось много мелкого мусора. Чтобы этого избежать, нужно очистить все компоненты стиральной машины: отсек для моющего средства, резиновый уплотнитель и фильтр.

В магазинах даже можно приобрести готовые таблетки для очистки стиральных машин, которые также способны устранить неприятные запахи.



Одежду после стирки нужно сразу развешивать / Фото Pexels

Как избавиться от неприятного запаха в квартире?

Иногда затхлый запах после сушки белья на сушилке может закрепиться в квартире. В таком случае нужно 2–3 раза в день проветривать комнату по несколько минут.

Дополнительно можно поставить миски с пищевой содой, кофейной гущей или солью в шкафах. Их преимущество в том, что они естественным образом поглощают влагу и затхлые запахи.

Следующим шагом рекомендуется протереть полки шкафов раствором воды и уксуса в равных пропорциях. Этот раствор поможет уничтожить бактерии и споры плесени.

Предотвратить появление неприятных запахов в будущем можно с помощью простых мер. Одна из них – своевременно развешивать белье сразу после завершения цикла стирки, не оставляя его надолго в закрытом барабане.

Также после стирки стоит оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой, а отсек для моющего средства – выдвинутым. Это делается для того, чтобы внутренняя часть хорошо высохла.

Кроме того, следует время от времени очищать уплотнитель и фильтр стиральной машины, а также запускать профилактическую стирку с использованием уксуса.