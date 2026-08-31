Как избавиться от больших тараканов в общежитиях: эти способы рекомендуют все

Большие тараканы в общежитии – это проблема, с которой могут столкнуться многие студенты. Насекомые попадают в комнаты через вентиляцию, щели, канализационные трубы и т. д. Если не приступить к их уничтожению как можно скорее, они могут размножиться еще больше.

Избавиться от тараканов непросто, особенно если они распространились по всему помещению, пишет Southern Living. Однако есть несколько простых способов, которые помогут уменьшить их количество и сделать комнату менее привлекательной для этих насекомых.

Как эффективно избавиться от тараканов?

Установите липкие ловушки

Сначала нужно установить специальные липкие ловушки в тех местах, где вы их заметили. Если в ловушках окажутся насекомые разного возраста – от молодых особей до взрослых – это может свидетельствовать о том, что в помещении уже сформировалась устойчивая популяция.

Разложите приманки

Если тараканов много, нужно разложить приманки в зонах, где они наиболее активны. Больше всего они любят места возле плиты, холодильника, раковины и кухонных шкафчиков.

Достаточно использовать каплю гелевой приманки размером с горошину, нанося ее на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.



Тараканов вполне можно избавиться в общежитии / Фото Pexels

Используйте борную кислоту

Борная кислота действительно эффективна в борьбе с тараканами, но ее нужно правильно применять. Когда таракан пройдет по участку, обработанному борной кислотой, ее частицы прилипнут к его телу, а затем попадут внутрь, поражая его нервную систему.

Попробуйте инсектицидную пыль

Эту пыль от вредителей стоит применять в труднодоступных местах вашего дома. Речь идет о пустотах в стенах или местах вокруг розеток. Также пыль можно посыпать под диваном, раковиной, шкафом, в щели и т. д.

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Используйте различные средства

Специалисты отмечают, что у тараканов довольно высокая степень устойчивости к инсектицидам. Поэтому нужно каждый раз менять приманки, чтобы у насекомых не выработалась привычка к ним.

Если же ни один из этих методов не помог – тогда нужно вызвать профессионалов. С помощью специального оборудования и жидкого инсектицида в виде холодного или горячего тумана они уничтожат колонии тараканов.

Тарганов очень привлекают места с едой и влагой, поэтому нужно следить за чистотой. Лишение их пищи и воды в сочетании с использованием инсектицидов поможет избавиться от насекомых и не создавать условий для их дальнейшего размножения.