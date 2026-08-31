Избавиться от тараканов непросто, особенно если они распространились по всему помещению, пишет Southern Living. Однако есть несколько простых способов, которые помогут уменьшить их количество и сделать комнату менее привлекательной для этих насекомых.

Как эффективно избавиться от тараканов?

Установите липкие ловушки

Сначала нужно установить специальные липкие ловушки в тех местах, где вы их заметили. Если в ловушках окажутся насекомые разного возраста – от молодых особей до взрослых – это может свидетельствовать о том, что в помещении уже сформировалась устойчивая популяция.

Разложите приманки

Если тараканов много, нужно разложить приманки в зонах, где они наиболее активны. Больше всего они любят места возле плиты, холодильника, раковины и кухонных шкафчиков.

Достаточно использовать каплю гелевой приманки размером с горошину, нанося ее на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.



Тараканов вполне можно избавиться в общежитии / Фото Pexels

Используйте борную кислоту

Борная кислота действительно эффективна в борьбе с тараканами, но ее нужно правильно применять. Когда таракан пройдет по участку, обработанному борной кислотой, ее частицы прилипнут к его телу, а затем попадут внутрь, поражая его нервную систему.

Попробуйте инсектицидную пыль

Эту пыль от вредителей стоит применять в труднодоступных местах вашего дома. Речь идет о пустотах в стенах или местах вокруг розеток. Также пыль можно посыпать под диваном, раковиной, шкафом, в щели и т. д.

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Используйте различные средства

Специалисты отмечают, что у тараканов довольно высокая степень устойчивости к инсектицидам. Поэтому нужно каждый раз менять приманки, чтобы у насекомых не выработалась привычка к ним.

Если же ни один из этих методов не помог – тогда нужно вызвать профессионалов. С помощью специального оборудования и жидкого инсектицида в виде холодного или горячего тумана они уничтожат колонии тараканов.

Тарганов очень привлекают места с едой и влагой, поэтому нужно следить за чистотой. Лишение их пищи и воды в сочетании с использованием инсектицидов поможет избавиться от насекомых и не создавать условий для их дальнейшего размножения.