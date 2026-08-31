Позбутися тарганів непросто, особливо якщо вони розповсюдилися по всьому приміщенні, пише Southern Living. Проте є кілька простих способів, які допоможуть зменшити їхню кількість і зробити кімнату менш привабливою для цих комах.

Як ефективно вивести тарганів?

Встановіть липкі пастки

Спочатку потрібно встановити спеціальні липкі пастки в тих місцях, де ви їх помітили. Якщо в пастках опиняться комахи різного віку – від молодих особин до дорослих – це може свідчити про те, що в приміщенні вже сформувалася стійка популяція.

Розкладіть приманки

Якщо тарганів багато, потрібно розкласти приманки в зонах, де вони найактивніші. Найбільше вони люблять місця біля плити, холодильника, раковини та кухонних шафок.

Достатньо використати краплю гелевої приманки розміром в горошину наносячи на відстані 30 сантиметрів одна від одної.



Тарганів цілком можливо вивести з гуртожитка / Фото Pexels

Використайте борну кислоту

Борна кислота справді дієва в позбавленні проти тарганів, але її потрібно правильно застосувати. Коли тарган пройдеться по ділянці, що оброблена борною кислотою, її частинки прилипнуть до тіла, а тоді потраплять всередину, атакуючи його нервову систему.

Спробуйте інсектицидний пил

Цей пил проти шкідників варто застосовувати у важкодоступних місцях вашого будинку. Йдеться про порожнечі в стінах чи місцях навколо розеток. Також пил можна посипати під диваном, раковиною, шафою, щілинами тощо.

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Застосовуйте різні засоби

Фахівці відзначають, що таргани мають досить високий ступіть до інсектицидів. Тому потрібно кожного разу змінювати приманки, щоб у комах не виробилася звичка до них.

Якщо ж ніякий з цих методів не допоміг – тоді потрібно викликати професіоналів. За допомогою спеціального обладнання та рідкого інсектициду у вигляді холодного чи гарячого туману, вони знищать колонії тарганів.

Тарганів дуже приваблює ділянка з їжею та вологою, тому треба слідкувати за чистотою. Позбавлення їх від їжі та води разом з використанням інсектицидів допоможе вивести комах і не створювати умов для їхнього подальшого розмноження.