Эти 6 пальто захотят носить все: трендовые модели, что покорили подиум

Осенью пальто занимают видное место в наших гардеробах. Именно пальто способно улучшить облик наряда. Но если раньше мы выбирали только классические шерстяные модели, то в этом году мода полностью изменилась.

В этом году тренды в мире пальто довольно интересны, а дизайнеры решили как следует поэкспериментировать с верхней одеждой, пишет In Journal. Теперь в центре внимания – меховые детали, которые выглядят так, будто эти пальто сошли с модных обложек винтажных вещей.

Классические пальто не утратили своего места в наших гардеробах, но в этом сезоне появилось гораздо больше вариантов, позволяющих разнообразить коллекцию верхней одежды.

Придбати трендові пальта та шуби на зиму можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й взуття, головні убори та сумки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Последние несколько недель показали нам, какие пальто станут главными звездами зимнего сезона. Акцент сделан на интересных текстурах и деталях, которые делают самый простой образ гораздо красивее и совершеннее.

Рассказываем о лучших пальто 2026/27 года, среди которых найдутся экстравагантные модели, а также более сдержанные варианты.

Какие пальто в моде в этом сезоне?

Пальто с пуговичными застежками

В этом сезоне застежки на пальто, жакетах и куртках переживают большой всплеск популярности. Это подтверждают модные тенденции, а также наряды из коллекций брендов Dries Van Noten и Polo Ralph Lauren. Теперь пальто представлены в современном варианте и короткого кроя.



Трендовое пальто осенью / Фото из инстаграма

Пальто Пенни Лейн

Культовый предмет одежды в богемном стиле 1970-х годов переживает очередной пик популярности. В этом сезоне этот наряд становится ведущим трендом в социальных сетях, поскольку его гораздо активнее носят мировые модницы.

Эта модель несет в себе шарм ретро-эстетики и прекрасно сочетается с дневными или вечерними образами.



Красивое пальто осенью / Фото из инстаграма

Черное пальто

Несмотря на то, что в этом году доминируют неожиданные фасоны и интересные текстуры, классическое черное пальто все же занимает важное место среди ведущих трендов.

Стилисты советуют выбирать пальто с двубортной застежкой на пуговицах и элегантно подчеркнутой талией. Преимущество такого пальто заключается в том, что оно прекрасно вписывается в любой стиль и является инвестицией на несколько лет вперед.

Пальто с меховыми деталями

Эта вещь добавит нотку экстравагантности в зимний гардероб. Стоит обратить внимание на модели с меховыми манжетами и подолом, которые выглядят чрезвычайно эффектно.



Трендовое пальто осенью / Фото из инстаграма

Шуба из искусственного меха

Зимний гардероб без шубы сложно представить, поэтому эта вещь должна быть у нас, но только из искусственного меха. Акцентными станут роскошные шубы, словно из винтажного магазина, а также длинные модели, которые когда-то носили наши мамы.

Шуба – это прекрасный и практичный выбор на зиму. Она способна сделать даже простое сочетание вещей гораздо интереснее. А еще она идеально вписывается в дневной или вечерний гардероб.

Главное при выборе верхней одежды – обращать внимание на крой, качество материала и универсальность. Важно, чтобы вещь сочеталась с повседневным гардеробом и оставалась актуальной не один сезон.