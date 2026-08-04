Разрешено ли обрезать ветки соседского дерева, растущего над своим участком: ответ знают единицы

Довольно часто между соседями возникают споры, когда ветки или корни проникают на чужую территорию и создают неудобства. Многие не знают, можно ли обрезать ветки чужого дерева, поэтому далее отвечаем на этот распространенный вопрос.

В "Судебно-юридической газете" отмечается, что собственник или пользователь земельного участка имеет право обрезать ветви или корни дерева, растущего на соседней территории, если они проникли на его землю и препятствуют использованию участка по его целевому назначению.

Что в целом нужно знать об обрезке соседских ветвей?

Согласно статье 105 Земельного кодекса Украины, собственники и землепользователи имеют право обрезать корни и ветви деревьев или кустарников, проникающие с соседнего участка.



Соседи имеют право обрезать ветки, которые мешают / Фото Pexels

Однако если ветки на самом деле не мешают людям или проезду техники, тогда доказать правомерность обрезки будет сложнее.

Кроме того, существуют установленные нормативы по посадке деревьев. Если дерево вырастает выше 3 метров, ствол должен располагаться не ближе чем в 4 метрах от границы соседнего участка. Для деревьев высотой до 3 метров минимальное расстояние составляет 2 метра.

Несоблюдение этих требований может свидетельствовать о нарушении прав владельца соседнего участка. Это касается даже ветвей, которые затеняют огород или создают опасность из-за риска падения.

Впрочем, соседям стоит проявить осторожность, ведь если после обрезки дерево начнет сохнуть или гнить, то за причиненный материальный ущерб ответственность могут возложить на того, кто выполнял обрезку. В таком случае возможно привлечение к административной ответственности.

Дачник Игорь на своем YouTube-канале "Дача Агронома" советует устно договориться об обрезке с соседом. На самом деле, если обрезать без предупреждения, сосед может попытаться пожаловаться.

За срезанную ветку сосед формально может подать жалобу в органы местного самоуправления. Например, сказать: "Я собирался собрать с этой ветки урожай и продать его, а сосед нанес мне ущерб". Поэтому стоит хотя бы в устной форме уведомить владельца и попросить его срезать ветку самостоятельно или дать вам разрешение,

– отметил дачник.

Дачник подробнее рассказал об обрезке веток: смотрите видео

В то же время лучше всего сначала спокойно обсудить ситуацию с соседом. Достаточно объяснить, что ветки мешают пользоваться участком. Нередко этого бывает достаточно, чтобы решить вопрос без ссор и лишних проблем.