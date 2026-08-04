У Судово-юридичній газеті зазначається, що власник чи користувач земельної ділянки має право обрізати гілки чи коріння дерева, що росте на сусідній території, якщо вони проникли на його землю і перешкоджають використанню ділянки за її цільовим призначенням.

Що загалом треба знати про обрізання сусідських гілок?

Згідно зі статті 105 Земельного Кодексу України, власники та землекористувачі мають право відрізати корені й гілки дерев чи кущів, які проникають із сусідньої ділянки.



Сусіди мають право обрізати гілки, які заважають / Фото Pexels

Проте якщо гілки насправді не заважають людям чи проїзду техніки, тоді довести правомірність зрізання буде складніше.

Крім того, існують встановлені нормативи щодо висаджування дерев. Якщо дерево виростає понад 3 метри заввишки, стовбур має бути розташований не ближче ніж за 4 метри від межі сусідньої ділянки. Для дерев висотою до 3 метрів мінімальна відстань становить 2 метри.

Недотримання цих вимог може свідчити про порушення прав власника сусідньої ділянки. Це стосується навіть гілок, які затінюють город чи створюють небезпеку через ризик падіння.

Втім, сусідам варто проявити обережність, бо якщо після обрізки дерево почне сохнути чи гнити, то за завдану матеріальну шкоду можуть відповідальність покласти на того, хто виконував обрізку. У такому разі можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Дачник Ігор на своєму ютуб-каналі "Дача Агронома" радить словесно домовитися про обрізання з сусідом. Насправді ж, якщо обрізати без попередження, сусід може спробувати поскаржитися.

За зрізану гілку сусід формально може поскаржитися до органів місцевого самоврядування. Наприклад, сказати: "Я збирався з цієї гілки зібрати врожай і продати його, а сусід завдав мені збитків". Тому варто хоча б в усній формі повідомити власника й попросити його зрізати гілку самостійно або дати дозвіл вам,

– зазначив дачник.

Дачник більше розповів про обрізання гілок: дивіться відео

Водночас найкраще спершу спокійно обговорити ситуацію з сусідом. Достатньо пояснити, що гілки заважають користуватися ділянкою. Нерідко цього вистачає, щоб вирішити питання без сварок і зайвих проблем.