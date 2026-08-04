В "Судебно-юридической газете" отмечается, что собственник или пользователь земельного участка имеет право обрезать ветви или корни дерева, растущего на соседней территории, если они проникли на его землю и препятствуют использованию участка по его целевому назначению.
Что в целом нужно знать об обрезке соседских ветвей?
Согласно статье 105 Земельного кодекса Украины, собственники и землепользователи имеют право обрезать корни и ветви деревьев или кустарников, проникающие с соседнего участка.
Соседи имеют право обрезать ветки, которые мешают / Фото Pexels
Однако если ветки на самом деле не мешают людям или проезду техники, тогда доказать правомерность обрезки будет сложнее.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кроме того, существуют установленные нормативы по посадке деревьев. Если дерево вырастает выше 3 метров, ствол должен располагаться не ближе чем в 4 метрах от границы соседнего участка. Для деревьев высотой до 3 метров минимальное расстояние составляет 2 метра.
Несоблюдение этих требований может свидетельствовать о нарушении прав владельца соседнего участка. Это касается даже ветвей, которые затеняют огород или создают опасность из-за риска падения.
Впрочем, соседям стоит проявить осторожность, ведь если после обрезки дерево начнет сохнуть или гнить, то за причиненный материальный ущерб ответственность могут возложить на того, кто выполнял обрезку. В таком случае возможно привлечение к административной ответственности.
Дачник Игорь на своем YouTube-канале "Дача Агронома" советует устно договориться об обрезке с соседом. На самом деле, если обрезать без предупреждения, сосед может попытаться пожаловаться.
За срезанную ветку сосед формально может подать жалобу в органы местного самоуправления. Например, сказать: "Я собирался собрать с этой ветки урожай и продать его, а сосед нанес мне ущерб". Поэтому стоит хотя бы в устной форме уведомить владельца и попросить его срезать ветку самостоятельно или дать вам разрешение,
– отметил дачник.
Дачник подробнее рассказал об обрезке веток: смотрите видео
В то же время лучше всего сначала спокойно обсудить ситуацию с соседом. Достаточно объяснить, что ветки мешают пользоваться участком. Нередко этого бывает достаточно, чтобы решить вопрос без ссор и лишних проблем.