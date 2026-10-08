Эта базовая одежда стала главным трендом осени: ее уже носят все модницы

Есть одна базовая вещь, которая неожиданно стала главным трендом осени. У большинства из нас она уже есть в гардеробе, но если нет, то обязательно стоит ее купить.

Речь идет о белом лонгсливе, который стал самым востребованным товаром среди модниц, пишет In Journal.

Почему белый лонгслив стал таким популярным?

Все дело в том, что обычная базовая вещь в классическом цвете способна идеально вписаться в любой наряд. Она удачно сочетается со спортивным или романтическим образом, поэтому становится этой осенью мастхэвом.

Придумать стилизации с белым лонгсливом чрезвычайно просто. Это могут быть широкие джинсы с кроссовками, штаны-палаццо с туфлями-лодочками или юбка с лоферами. В каждом из этих сочетаний вещь приобретает совершенно иной характер.

Придбати трендові лонгсліви у білому та інших кольорах можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Кроме того, белый лонгслив прекрасно подходит для многослойных верхних вещей. Сверху можно надевать жакет, кардиган, бомбер, кожанку, тренч, пальто или базовую куртку.

В моде в этом году лонгсливы в стиле оверсайз, приталенные модели, а также с популярным вырезом "лодочка", с вырезами на рукавах, фактурными швами и т. д.

Но независимо от того, какой именно белый лонгслив вы выберете и с чем его сочетаете, эта вещь идеально впишется в сезонный гардероб.

К тому же белый – универсальный цвет, который сочетается со всеми возможными оттенками. А еще монохромные образы по-прежнему считаются изысканными и эффектными.

В ноябре погода станет уже значительно холоднее, поэтому можно приобрести утепленный лонгслив или сделать ставку на гольфы либо кашемировые свитера с горловиной или круглым вырезом на шее.