Йдеться про лонгслів білого кольору, який став найбажанішим товаром серед модниць, пише In Journal.

Чому білий лонгслів став таким популярним?

Уся річ в тому, що звичайна базова річ у класичному кольорі має здатність ідеально вписуватися до будь-якого вбрання. Вона вдало поєднується зі спортивним чи романтичним образом, тому стає цієї осені мастхевом.

Стилізації з білим лонгслівом придумати надзвичайно просто. Це можуть бути широкі джинси з кросівками, штани палаццо з туфлями-човниками чи спідниця з лоферами. У кожному з цих поєднань річ набуває зовсім іншого характеру.

Придбати трендові лонгсліви у білому та інших кольорах можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Крім того, білий лонгслів чудово підходить для багатошарових верхніх речей. Зверху можна одягати жакет, кардиган, бомбер, шкірянку, тренч, пальто чи базову куртку.

У моді цього року лонги в розмірі оверсайз, приталені моделі, а також з популярним вирізом човник, з вирізами на рукавах, фактурними швами тощо.

Та незалежно від того, який саме білий лонгслів ви оберете та з чим його поєднаєте, ця річ ідеально впишеться у сезонний гардероб.

До того ж білий є універсальним кольором та поєднується з усіма можливими відтінками. А ще монохромні образи досі вважаються вишуканими та ефектними.

У листопаді погода стане вже значно холоднішою, тому можна придбати утеплений лонг чи зробити ставку на гольфи або кашемірові светри з горловиною чи круглим вирізом на шиї.