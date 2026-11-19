Возможно, вы замечали, что в ваннах и раковинах есть не одно отверстие, а два, но далеко не все знают, для чего нужно второе. Главная причина его наличия – предотвращение затопления.

Скорее всего, вы замечали это непонятное отверстие в верхней части раковины. Но несмотря на то, что оно может показаться ненужным, на самом деле оно выполняет невероятно важную функцию, пишет Southern Living. Это переливное отверстие умывальника, позволяющее избежать затопления.

Зачем нужно второе отверстие в раковине?

Отверстие для перелива соединено со скрытым каналом внутри умывальника – и оно отводит воду к главному сливу. Поэтому если оставить кран открытым с заглушкой на сливе, перелив позволяет воде стекать куда-то до того, как она полностью заполнит умывальник или ванну.

И именно предотвращение затопления ванной комнаты и является главной причиной существования этого отверстия. Но также оно помогает воздуху попадать в дренажную систему раковины – и благодаря этому вода может стекать легче, если образовалась пробка.

Переливное отверстие позволяет избежать медленного бульканья – иногда оно возникает, если дренаж ограничен. Но далеко не все умывальники имеют переливное отверстие, и это тоже нормально.

Покупці на Prom часто замовляють раковини для ванних та засоби для їхнього очищення. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Как и зачем чистить переливное отверстие?

Специалисты объясняют, что переливное отверстие спрятано внутри раковины – и из-за этого во время уборки большинство людей просто забывают о нем. А именно там с годами скапливаются грязь, мыльные отложения, волосы, кожный жир и другие загрязнения. А поскольку в ванной тепло и влажно, эти отложения со временем становятся рассадником бактерий, грибка и плесени.

И один из первых признаков того, что переливное отверстие требует вашего внимания, – это неприятный затхлый запах, исходящий из умывальника.

Но грязный и забитый перелив может также негативно влиять на отток воды. Для того чтобы очистить отверстие, не нужны какие-то специальные инструменты. Начать следует с протирания места вокруг отверстия влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. После этого узкой щеткой для чистки или ершиком следует осторожно прочистить отверстие и удалить все остатки грязи.