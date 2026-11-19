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Швидше за все, ви помічали цей незрозумілий отвір у верхній частині раковини. Та попри те, що він може видатися непотрібним, насправді він виконує неймовірно важливу функцію, пише Southern Living. Це переливний отвір умивальника, що дозволяє уникнути затоплення.

Навіщо потрібний другий отвір у раковині?

Отвір для переливу з'єднаний з прихованим каналом всередині умивальника – і він відводить воду до головного зливу. Тож якщо залишити кран відкритим із заглушкою на зливі, перелив дає можливість воді стікати кудись перед тим, як вона повністю заповнить умивальник чи ванну.

І саме запобігання затопленню ванної кімнати і є головною причиною існування цього отвору. Але також він допомагає повітрю потрапляти у дренажну систему раковини – і завдяки цьому вода може стікати легше, якщо утворилася пробка.

Переливний отвір дозволяє уникнути повільного булькання – іноді воно виникає, якщо дренаж обмежений. Але далеко не всі умивальники мають переливний отвір, і це теж є нормальним.

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Як і навіщо чистити переливний отвір?

Фахівці пояснюють, що переливний отвір захований всередині раковини – і через це під час прибирання більшість людей просто забувають про нього. А саме там з роками накопичуються бруд, мильні відкладення, волосся, шкірний жир та інші забруднення. А оскільки у ванній тепло та волого, ці відкладення зрештою стають розсадником бактерій, грибка та цвілі.

І одна з перших ознак того, що отвір для переливу потребує вашої уваги, – це неприємний затхлий запах, що йде з умивальника.

Але брудний і забитий перелив може також негативно впливати на відтік води. Для того, аби очистити отвір, не потрібні якісь спеціальні інструменти. Почати слід з протирання місця навколо отвору вологою серветкою з невеликою кількістю мийного засобу. Після цього вузькою щіткою для чищення чи йоржиком слід обережно прочистити отвір та видалити усі залишки бруду.