Для комфортного сна: что на самом деле стоит обратить внимание при выборе кровати

При выборе кровати многие люди начинают с очевидных деталей – того, как она будет смотреться рядом с другой мебелью, отделки каркаса, цвета и т. п. Но это не единственные моменты, на которые следует обратить внимание.

Перед покупкой кровати следует присмотреться к десятку, казалось бы, неважных мелочей. Ведь кровать будет служить вам десятилетиями, и она должна стать ценной и, главное, удобной инвестицией, пишет The English Home.

Что обратить внимание при выборе кровати?

Особенности и типы каркасов

Каркас кровати влияет не только на поддержку матраса, но и на то, какую атмосферу она будет создавать в комнате. Хочется чего-то изысканного? Ищите модели с резным изголовьем. В спальне мало места? Стоит искать каркасы со встроенными шкафами и ящиками внизу.

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Структура

При покупке кровати всегда нужно проверять информацию о ламелях и средних балках. Например, большинству двуспальных кроватей требуется стальная средняя балка для стабилизации каркаса и удержания матраса на месте.

Ламели также могут изготавливаться из различных материалов – дерева, металла и т. д. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, поэтому следует учитывать собственные предпочтения.



Конструкция кровати очень важна / Фото Pexels

Выберите матрас

В кровати не будет никакого смысла, если на каркасе не будет лежать матрас. Но при выборе следует убедиться, что размер подходит к выбранной кровати. Высота зависит почему-то от личных предпочтений, но кровать может казаться непропорциональной, если матрас будет слишком тонким или слишком толстым.