Перед покупкою ліжка слід придивитися до десятка, здавалося б, неважливих дрібниць. Адже ліжко буде з вами десятиліттями, і воно має бути цінною та, головне, зручною інвестицією, пише The English Home.

На що звернути увагу під час вибору ліжка?

Особливості та типи каркасів

Каркас ліжка впливає не лише на підтримку матраца, але й на те, яку атмосферу воно створюватиме у кімнаті. Хочеться чогось вишуканого? Шукайте моделі з різьбленим узголів'ям. У спальні мало місця? Слід шукати каркаси з вбудованими шафами та коробками внизу.

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Структура

Під час покупки ліжка потрібно завжди перевіряти інформацію щодо ламелей та середніх балок. Наприклад, більшості двоспальних ліжок потрібна сталева середня балка для стабілізації каркаса та утримання матраца на місці.

Ламелі також можуть виготовлятися з різних матеріалів – дерева, металу тощо. У кожного варіанту є свої переваги та недоліки, тож зважати слід на власні вподобання.



Структура ліжка дуже важлива / Фото Pexels

Виберіть матрац

В ліжку не буде жодного сенсу, якщо на каркасі не лежатиме матрац. Та під час вибору слід переконатися, що розмір підходить до обраного ліжка. Висота ж залежить багато в чому від особистих вподобань, але ліжко може видаватися непропорційним, якщо матрац буде затонким чи затовстим.