Вот что посадить возле клубники: ягоды вырастут огромные
- Шпинат, укроп, бархатцы, шалфей и тимьян являются идеальными компаньонами для клубники, улучшая ее рост и защищая от вредителей.
- Мята, помидоры, баклажаны и капуста являются нежелательными соседями для клубники, поскольку могут вызвать болезни или снизить урожай.
Опытные дачники уже давно знают, что правильные компаньоны на огороде это половина успеха. Именно от удачного размещения культур на участке зависит, какой урожай вы получите.
Клубника – это невероятно вкусная, а затем и популярная ягода, которую можно увидеть на многих украинских огородах. И для того, чтобы улучшить ее урожай, дачники прибегают к очень разнообразным способам. В том числе и пытаются сажать ее рядом с растениями-компаньонами, пишет Martha Stewart.
Что посадить возле клубники?
Шпинат
Шпинат – это идеальное растение-компаньон для клубники, ведь он обеспечивает небольшую тень в жаркие месяцы и хорошо удерживает влагу в почве. Кроме того, это растение идеально покрывает почву и таким образом подавляет сорняки.
Укроп
Его можно высаживать по всему огороду, ведь во время цветения укроп хорошо привлекает опылителей – ос, бабочек и божьих коровок, поедающих нежелательных вредителей (тлей и трипсов).
Трипсы начинают появляться, когда клубника цветет, и продолжают жить в течение всего сезона вместе со взрослыми особями и личинками,
– поделилась специалистка по садоводству Линда Лангело.
Бархатцы
Бархатцы выращивать стоит не только в саду или во дворе, но и на огороде – там они могут принести неожиданно много пользы. Ведь цветы выделяют аромат, что действует как естественный репеллент для белокрылки, нематод и тли – распространенных вредителей на клубнике.
Шалфей
Шалфей также защищает клубнику, но другим способом: активные соединения, содержащиеся в ее листьях, своим сильным запахом "маскируют" аромат клубники, и вредители просто не могут ее отыскать.
Шалфей стоит посадить возле клубники / Фото Pexels
Тимьян
В тимьяне содержится тимол, что действует как репеллент для вредителей. А вот цветы этой пахучей травы привлекают пчел, что будут опылять также и клубнику.
А что сажать возле клубники нельзя?
К сожалению, далеко не все растения являются идеальными компаньонами для клубники. Если одни улучшают ее рост, отпугивают вредителей и подавляют сорняки, другие могут стать причиной болезней или слабого урожая. Поэтому, вот что сажать рядом с ней не стоит.
- Мята. Это общепризнанный плохой сосед практически для всех растений. Если мяту не контролировать, она быстро разрастается и захватывает весь сад или огород. А когда доходит до клубники, мята еще и может стать неожиданным переносчиком болезней.
- Помидоры. Они могут передать клубнике вертициллезное увядание, поэтому рядом лучше им не оказываться.
- Баклажаны. Как и помидоры, баклажаны относятся к пасленовым, а затем будут распространять на клубнику болезни.
- Капуста. Она будет конкурировать с клубникой и за место, и за питательное пространство. И, что еще хуже, капуста быстро создаст тень возле клубники, уменьшая урожай ягод.
Чем подкормить клубнику?
Распространенная проблема, с которой сталкиваются дачники – это то, что клубника вырастает мелкая и кислая. К счастью, всего одно вовремя внесенное удобрение может исправить ситуацию. Опытные дачники используют продукт, что уже есть дома и стоит копейки – а именно дрожжи.
На 10 литров воды нужно всего 100 граммов дрожжей, и этот простой раствор может улучшить иммунитет растения и защитить его от грибковых заболеваний.
