Одна ошибка в выращивании помидоров сокращает урожай вдвое: не все знают

Домашние, выращенные на огороде помидоры часто вкуснее, чем магазинные. Но для того, чтобы кусты порадовали хорошим, большим урожаем, следует разобраться, как ухаживать за растениями.

Помидоры – это один из самых популярных овощей для выращивания, и также один из наименее прихотливых в уходе, даже если вы дачник-новичок. Впрочем, одна ошибка все же может повлиять на количество урожая – и делается она еще в самом начале выращивания, пишет Southern Living.

Из-за какой ошибки помидоры хуже растут?

Одна из основных ошибок, которую часто допускают дачники – это неправильное расстояние между растениями. Если оно слишком маленькое, это ухудшает поток воздуха, каждый куст получает слишком мало света, а также воды и питательных веществ.

Обычно дачникам советуют оставлять расстояние примерно 30 – 60 сантиметров между каждым растением, а также 60 – 90 сантиметров между рядами.

Вот основные причины, почему это важно делать.

Солнечный свет . Всем растениям, растущим над почвой, нужен легкий доступ к солнцу для фотосинтеза. Если посадки слишком густые, растения начнут быстро затенять друг друга – и в конце концов это приведет к остановке роста и образования плодов. Ориентация рядов с севера на юг также поможет увеличить количество солнца.

Профилактика заболеваний . Свободная циркуляция воздуха между помидорами – это невероятно важно, ведь эта культура очень подвержена многим болезням. Когда они слишком близко, это способствует образованию влажного покрова, что является идеальным местам для развития болезней и грибка.

Профилактика вредителей. Правильное расстояние между растениями – это также и залог, что вредители не смогут быстро перебраться из одной части грядку на другие и поразить все помидоры вместе.



Между помидорами нужно оставлять определенное расстояние / Фото Pexels

Еще одна ошибка, о которой думают не все дачники – это несвоевременный полив. Ведь браться за лейку нельзя только тогда, когда это удобно – например, в обед или вечером. В первом случае это приведет к ожогам листьев, а вот во втором – к повышенному риску развития грибка. Зато огородники советуют всегда проводить полив рано утром.