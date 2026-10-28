Как вырастить зимой свежую зелень: для этого достаточно подоконника

Зимой свежие овощи и зелень особенно ценны, но и стоят немало. К счастью, мяту, лук, кинзу и петрушку можно легко вырастить у себя дома – нужно лишь разобраться с несколькими нюансами осенней и зимней посадки.

Выращивание зелени на подоконнике – это простой проект, который под силу даже начинающим садоводам. Все, что вам нужно, – это немного света, а также некоторое оборудование для выращивания, и уже через несколько недель пространство на подоконнике зазеленеет, пишет The English Garden.

Что нужно для выращивания зелени дома?

Чтобы посадить любую зелень у себя на подоконнике, сначала придется запастись некоторым оборудованием. В частности:

блюдцами для горшков;

компостом;

почвой для растений;

семенами;

горшками.

На Prom можно найти такие горшки для растений:

Пластиковые горшки . Это самый дешевый вариант для выращивания зелени и комнатных растений, а также рассады.

. Это самый дешевый вариант для выращивания зелени и комнатных растений, а также рассады. Керамические горшки . Имеют более декоративный вид и лучше подходят для оформления офиса, террасы и комнаты.

. Имеют более декоративный вид и лучше подходят для оформления офиса, террасы и комнаты. Подвесные горшки . Их можно разместить не только в комнате, но и на балконе.

. Их можно разместить не только в комнате, но и на балконе. Тканевые горшки. Это мягкие контейнеры из агротекстиля, которые используются для выращивания овощей, цветов, клубники и даже небольших кустарников.

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Как выбрать семена для рассады?

На подоконнике можно выращивать огромное количество зелени и овощей. Но чаще всего для домашних грядок выбирают салаты, свеклу, лук-порей, петрушку, укроп, кинзу, зеленый лук, горох и т. д.

Также хорошо растут дома травы – базилик, тимьян и орегано. Приложив определенные усилия, на подоконнике можно вырастить даже помидоры и перец.

Прежде всего нужно измерить длину и ширину подоконника, чтобы определить оптимальный размер горшка. Многие дачники используют горшки объемом 1 литр, ведь это универсальный вариант, который помещается на подоконнике и в то же время вмещает достаточно много семян.

Под каждый горшок обязательно нужно подложить блюдца для дренажа.

Посеять верх горшка нужно достаточно густо. Но можно также использовать и пророщенные семена – это ускорит результат.