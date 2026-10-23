Посыпьте это между тротуарными плитами: копеечное средство быстро уничтожит сорняки

Сорняки, прорастающие в узких щелях между тротуарной плиткой, портят вид дорожек. Избавиться от нежелательной зелени осенью поможет одно простое средство из кухни.

Обычная пищевая сода является эффективным контактным гербицидом для молодой зелени между плитами, пишет Merkur.de. Она разъедает и разрушает зеленые листья и ткани растений, с которыми вступает в контакт. Однако сода не проникает глубоко к стержневым корням, поэтому лучше всего действует против сорняков с поверхностной корневой системой.

Как правильно использовать соду против сорняков?

Если зелень растет поодиночке, насыпьте примерно одну чайную ложку соды непосредственно на листья и стебли каждого растения.

Для обработки больших участков рассыпьте порошок по поверхности плитки из расчета около 225 граммов соды на 9 квадратных метров.

С помощью щетки с жестким ворсом занесите порошок непосредственно в швы между брусчаткой.



Сорняки между плиткой – давняя проблема многих / Фото Pinterest

Как приготовить жидкий раствор из соды?

Чтобы белый порошок соды не выглядел неаккуратно на покрытии, можно сделать удобный спрей:

Растворите около 10 столовых ложек соды в 4 литрах воды. Перелейте смесь в пульверизатор. Опрыскайте непосредственно сорняки и швы между плитками.

Что следует учитывать при обработке?

Действуйте осторожно и не разбрызгивайте раствор на цветы, овощи или другие чувствительные растения поблизости, чтобы не навредить им.

Мягкие осенние температуры и повышенная влажность создают идеальные условия для роста молодых сорняков, поэтому действовать следует быстро, пока корни не разрослись.