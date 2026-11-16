Когда на улице холодно, особенно приятно провести вечер дома с чашкой любимого напитка. Чтобы насладиться ароматным кофе, вовсе не обязательно идти в кофейню. Создать свой собственный кофейный уголок можно прямо на кухне, а главным помощником в этом станет кофеварка.

Кофе уже давно стал частью повседневных ритуалов, пишет 24 Канал. Для кого-то это способ проснуться утром, для других – повод сделать небольшой перерыв в середине рабочего дня или расслабиться после насыщенного вечера. Благодаря кофеварке можно быстро приготовить насыщенное эспрессо, нежное капучино или латте.

Зимой особенно уместно экспериментировать со вкусами: добавлять корицу, шоколад или карамель. Такое сочетание поможет разнообразить привычный кофе и сделать домашние вечера еще приятнее.

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Какие напитки приготовить зимой?

Пряный кофе с корицей

Этот напиток понравится тем, кто любит классический кофе с легкими пряными нотками. Корица придает ему особый аромат, который хорошо подходит к холодному времени года.

Ингредиенты:

1 порция эспрессо,

150 миллилитров молока,

0,5 чайной ложки корицы,

1 чайная ложка меда или сахара.

Приготовление:

Приготовьте эспрессо с помощью кофеварки. Отдельно подогрейте молоко и взбейте его до образования легкой пенки. Добавьте мед или сахар, перемешайте и влейте молоко в кофе. Сверху посыпьте корицей. По желанию можно добавить щепотку мускатного ореха.



Ароматный напиток на холодное время года / Фото Pexels

Шоколадное латте

Напиток сочетает в себе насыщенный вкус кофе с молочной текстурой и шоколадными нотками. Шоколадное латте подойдет тем, кто хочет чего-то нежного и сладкого.

Ингредиенты:

1 порция эспрессо,

180 миллилитров молока,

20 граммов черного или молочного шоколада,

немного тертого шоколада для украшения.

Приготовление:

Растопите шоколад в небольшом количестве горячего молока и перемешайте до однородной консистенции. Приготовьте эспрессо в кофеварке и перелейте его в высокую чашку. Затем добавьте шоколадную смесь, а после влейте подогретое взбитое молоко. Сверху украсьте тертым шоколадом.

Карамельный капучино

Это вариант для тех, кто любит кофе с мягким сладковатым привкусом. Карамель хорошо сочетается с кофейной горчинкой, а молочная пенка делает напиток особенно нежным.

Ингредиенты:

1 порция эспрессо,

120 миллилитров молока,

1–2 чайные ложки карамельного сиропа,

немного карамельного соуса для украшения.

Приготовление:

Сначала приготовьте эспрессо с помощью кофеварки. Добавьте карамельный сироп и перемешайте. Молоко взбейте до образования густой пенки и осторожно влейте в чашку с кофе. В конце украсьте напиток карамельным соусом.

Благодаря кофеварке приготовление таких напитков не требует много времени или сложных кулинарных навыков. Достаточно иметь любимые кофейные зерна, молоко и несколько дополнительных ингредиентов, чтобы превратить обычный перерыв в маленький домашний ритуал.