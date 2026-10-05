Безопасное освещение квартиры без свечей: как сделать комнату светлой за копейки

Во время отключений света не обязательно использовать свечи для освещения квартиры. Они создают уютный свет, но в то же время сопряжены с риском возгорания.

Лучше всего во время перебоев с электроснабжением использовать фонарики и лампы на батарейках вместо открытого огня, пишет 24 Канал.

Как осветить дом без электричества?

Один из доступных вариантов – LED-лента, подключенная к powerbank. Ее можно закрепить вдоль рабочего стола, полки или другой поверхности, чтобы получить дополнительное освещение.

Также пригодятся гирлянды на батарейках. Их можно разместить вдоль стены, полки или зеркала. Для лучшего освещения лучше не прятать гирлянду за мебелью, а расположить ее там, где свет сможет распространяться по комнате.



Гирлянды на батарейках прекрасно освещают комнату / Фото Pexels

Еще один простой трюк, о котором знают не все, – зеркала. Если поставить их напротив источника света, они будут отражать его и помогут визуально сделать комнату светлее. Подобный эффект может дать и светлая фольга, размещенная так, чтобы отражать свет в нужную сторону.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: LED-cтрічки, гірлянди на батарейках, дзеркала, кемпінговий ліхтар та багато інших необхідних речей на випадок відключкення світла. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Для длительных отключений стоит иметь и кемпинговый фонарь на батарейках или аккумуляторе. Его преимущество в том, что он дает рассеянный свет и не требует подключения к розетке.

Такие простые решения позволят осветить квартиру без свечей и открытого огня, используя то, что уже есть дома.

Кстати, на зиму, в период возможных отключений света, рекомендуется иметь два повербанка емкостью 20 000 мА·ч: один для дома, другой для выхода из дома. Первое устройство лучше всегда держать заряженным и хранить дома в одном доступном месте. Другой внешний аккумулятор удобно использовать для поездок и выходов из дома.