Найкраще під час перебоїв з електроенергією використовувати ліхтарики та лампи на батарейках замість відкритого вогню, пише 24 Канал.

Як освітити дім без електрики?

Один з доступних варіантів – LED-стрічка, підключена до повербанка. Її можна закріпити вздовж робочого столу, полиці чи іншої поверхні, щоб отримати додаткове освітлення.

Також у пригоді стануть гірлянди на батарейках. Їх можна розмістити вздовж стіни, полиці чи дзеркала. Для якісного освітлення краще не ховати гірлянду за меблями, а розташувати її там, де світло зможе поширюватися по кімнаті.



Гірлянди на батарейках чудово освітлюють кімнату / Фото Pexels

Ще один простий трюк, про який не всі знають, – дзеркала. Якщо поставити їх навпроти джерела світла, вони відбиватимуть його та допоможуть зробити кімнату візуально світлішою. Подібний ефект може дати й світла фольга, розміщена так, щоб відбивати світло у потрібний бік.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: LED-стрічки, гірлянди на батарейках, дзеркала, кемпінговий ліхтар та багато інших необхідних речей на випадок відключення світла. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Для тривалих відключень варто мати й кемпінговий ліхтар на батарейках або акумуляторі. Його перевага в тому, що він дає розсіяне світло і не потребує підключення до розетки.

Такі прості рішення дозволять освітлити квартиру без свічок і відкритого вогню, використовуючи те, що вже є вдома.

До слова, на зиму в період ймовірних відключень світла рекомендується мати два повербанки ємністю 20 000 мА·год: один для дому, інший для виходу з дому. Перший пристрій краще завжди тримати зарядженим і зберігати вдома в одному доступному місці. Інший повербанк зручно використовувати для поїздок і виходів з дому.