Кусок фольги нужно приклеить к стене в ноябре: это спасет от распространенной проблемы

Осенью на стенах может начать появляться целый ряд дефектов: плесень, темные пятна, отслаивающаяся краска. Причины могут быть разными, но начать нужно с простой проверки с помощью кухонной фольги.

С виду пятно, что осенью часто появляется на стенах, может выглядеть довольно безобидно – и иногда дело действительно просто в облупившейся краске, пишет Blikk. Но иногда бывает так, что под этим дефектом скрывается гораздо более серьезная проблема – плесень или протечка.

Зачем приклеивать к стене кусок фольги?

Влага может попадать в жилье и снаружи – например, из-за дождя или грунтовых вод. Но иногда она возникает и внутри дома: лопнула труба или в комнате слишком влажный воздух. И проветривание помогает, но ненадолго. Чтобы окончательно избавиться от проблемы, нужно найти ее источник.

Испанский строительный эксперт Максимо Кабальеро советует простой способ, основанный на обычной физике. Фольга – это материал, что не пропускает ни воду, ни пар, а воздух под ней, следовательно, не движется. Поэтому влага будет испаряться медленнее – и именно по ней легко определить, откуда берется вода.

Для этого из фольги нужно вырезать кусок размером примерно 20х20 сантиметров и приклеить его к стене скотчем. Края прикрепите плотно, чтобы воздух не попадал под материал. Затем подождите 1–2 дня и посмотрите на результат.

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Если капли появились на внешней стороне фольги, вода берется из влажности в помещении. Чаще всего такое случается в ванной или на кухне. А вот если мокрой окажется сторона, прилегающая к стене, то влага идет именно от нее – и в таком случае проблема уже значительно серьезнее.

Причиной может быть капиллярная влага: вода из грунта поднимается вверх по стене, либо повреждена водопроводная труба. Иногда бывает и так, что вода просто просачивается снаружи. В таком случае следует немедленно обратиться к специалисту, ведь со временем проблема может нанести вред не только дому, но и здоровью жильцов.