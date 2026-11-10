Шматок фольги потрібно приклеїти до стіни в листопаді: врятує від поширеної проблеми

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Зовні пляма, що восени часто проявляється на стінах, може мати досить безневинний вигляд – і іноді вся справа дійсно просто в облупленій фарбі, пише Blikk. Але часом трапляється так, що під цим дефектом ховається значно серйозніша проблема – пліснява чи протікання.

Навіщо клеїти на стіну шматок фольги?

Волога в житло може потрапляти й ззовні – наприклад, через дощ чи ґрунтові води. Але часом вона виникає і всередині оселі: прорвала труба, або ж у кімнаті надто вологе повітря. І провітрювання допомагає, але ненадовго. Для того, аби остаточно позбутися проблеми, потрібно знайти її джерело.

Іспанський будівельний експерт Максімо Кабальєро радить простий спосіб, що заснований на звичайній фізиці. Фольга – це матеріал, що не пропускає ані воду, ані пару, а повітря під нею тому не рухається. Тож волога буде випаровуватися повільніше – і саме тому за нею легко побачити, звідки береться вода.

Для цього з фольги слід вирізати шматок десь 20х20 сантиметрів та приклеїти його до стіни скотчем. Краї кріпіть щільно, щоб повітря не потрапляло під матеріал. Тоді зачекайте 1 – 2 дні та подивіться на результат.

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Якщо краплі з'явилися на зовнішньому боці фольги, вода береться з вологості у приміщенні. Найчастіше таке трапляється у ванній чи на кухні. А ось якщо мокрим виявиться бік, що прилягає до стіни, то волога йде саме від неї – і в такому випадку проблема вже значно серйозніша.

Причиною може бути капілярна волога: вода з ґрунту підіймається вгору стіною, або ж пошкодилася водопровідна труба. Часом трапляється й так, що вода просто просочується ззовні. У такому випадку слід негайно звернутися до фахівців, адже проблема з часом може нашкодити не лише будинку, а й здоров'ю мешканців.