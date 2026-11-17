Сосновые иголки пригодятся не только для мульчирования грядок, но и для ароматизации помещений. Из сухой хвои и крупной соли готовят простой наполнитель для ароматических мешочков, которые кладут на полки с одеждой.

Для комнаты эту же смесь пересыпают в небольшую открытую баночку. Самое главное в этой заготовке – хорошо высушить иголки, чтобы вместо хвойного аромата не получилась плесень.

Как приготовить ароматическую смесь из хвои и соли?

Сухие сосновые иголки смешивают с крупнозернистой солью в пропорции 1:1. Перед этим хвою нужно перебрать, удалить мусор и выбросить подгнившие иголки.

Как использовать хвою дома / Фото Unsplash

Чистую хвою разложите тонким слоем на бумаге и оставьте высыхать естественным образом. Сушка занимает примерно неделю, однако смешивать еще влажные иголки с солью не следует. Дождитесь, пока они полностью высохнут. Подготовленную хвою смешайте с солью и перемешайте.

Для небольшой порции возьмите одинаковое количество обоих ингредиентов. Готовый наполнитель распределите по мешочкам или пересыпьте в емкость, в которой он будет стоять в комнате.

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Как использовать хвойный ароматизатор в шкафу и комнате?

Для шкафа подготовьте небольшие тканевые мешочки. Наполните их смесью, плотно завяжите и положите на полки так, чтобы иголки и соль не высыпались на одежду. Вместо мешочка подойдет и маленькая льняная подушечка с зашитыми краями. Если аромат ослаб, попробуйте освежить его, слегка встряхнув мешочек.

Точный срок его использования предсказать сложно: сухая хвоя постепенно теряет запах, поэтому наполнитель время от времени придется заменять. Для комнаты выберите открытую баночку или небольшую мисочку.

Добавьте в хвойно-соляную смесь палочку корицы или звездочку бадьяна, чтобы получить более пряный аромат. Регулярно осматривайте наполнитель. Отсыревшую смесь или иголки со следами плесени выбросьте, а емкость вымойте и полностью высушите перед следующим наполнением.