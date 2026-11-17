Adv

Для кімнати ту саму суміш пересипають у невелику відкриту баночку. Найважливіше в цій заготівлі – добре висушити голки, щоб замість хвойного аромату не отримати плісняву.

Як приготувати ароматичну суміш із хвої та солі?

Сухі соснові голки змішують із крупнозернистою сіллю у пропорції 1:1. Перед цим хвою потрібно перебрати, прибрати сміття та викинути підгнилі голки.

Як використати хвою вдома / Фото Unsplash

Чисту хвою розкладіть тонким шаром на папері й залиште висихати природним способом. Сушіння займає приблизно тиждень, проте змішувати ще вологі голки із сіллю не слід. Дочекайтеся, поки вони повністю висохнуть. Підготовлену хвою з’єднайте із сіллю та перемішайте.

Для невеликої порції візьміть однакову кількість обох складників. Готовий наповнювач розподіліть між мішечками або пересипте в ємність, у якій він стоятиме в кімнаті.

Реклама / На Prom можна знайти тканинні мішечки, скляні баночки та інші ємності для виготовлення домашніх ароматизаторів. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці. Реклама /

Як використовувати хвойний ароматизатор у шафі та кімнаті?

Для шафи підготуйте невеликі тканинні мішечки. Наповніть їх сумішшю, щільно зав’яжіть і покладіть на полиці так, щоб голки та сіль не висипалися на одяг. Замість мішечка підійде й маленька лляна подушечка із зашитими краями. Ослаблий аромат спробуйте освіжити, злегка струсивши мішечок.

Точний термін його використання передбачити складно: суха хвоя поступово втрачає запах, тому наповнювач час від часу доведеться замінювати. Для кімнати оберіть відкриту баночку або невелику мисочку.

Додайте до хвойно-соляної суміші паличку кориці чи зірочку бадьяну, щоб отримати пряніший аромат. Регулярно оглядайте наповнювач. Відсирілу суміш або голки зі слідами плісняви викиньте, а ємність вимийте й повністю висушіть перед наступним наповненням.