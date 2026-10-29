Как выбрать задний внутренний фонарь для автомобиля: на что обратить внимание

Задний внутренний фонарь – важный элемент задней оптики автомобиля. Он устанавливается на внутренней стороне крышки багажника или двери багажного отделения. Однако для того, чтобы правильно выбрать модель фонаря, необходимо учесть несколько факторов.

В зависимости от конструкции автомобиля задний внутренний фонарь может не только дополнять внешний задний фонарь, но и выполнять отдельные световые функции. 24 Канал рассказывает, что следует учесть при выборе.

Как выбрать задний внутренний фонарь для автомобиля?

Первое, что нужно сделать при поиске заднего внутреннего фонаря, – это точно определить характеристики автомобиля. Сделать это необходимо потому, что даже в рамках одной модели производители могут использовать разные варианты задней оптики. Они зависят от марки автомобиля, года выпуска, типа кузова, поколения автомобиля и его комплектации.

Если эти данные не проверить заранее, можно случайно купить деталь, несовместимую с автомобилем.

Но после проверки характеристик автомобиля нужно выяснить, какой именно фонарь вам нужен. Следует понимать, что задняя оптика многих автомобилей состоит из нескольких частей, а внешний фонарь обычно располагается на заднем стекле или боковой части кузова. Между тем внутренний – на крышке багажника или дверях багажного отделения.

Если фонарь заменяется, можно заменить только одну часть, а не весь полностью. Также следует уточнить сторону установки – правую или левую. Далеко не все фонари симметричны, поэтому детали для разных сторон автомобиля могут отличаться по креплению, подключению или даже форме.

Но один из самых надежных способов подобрать задний внутренний фонарь для автомобиля – это использование оригинального номера из каталога, который также называют OEM-номером.

Вот где его искать:

на корпусе старого фонаря или на заводской наклейке;

в документации на деталь или в информации от официального дилера;

в каталоге запчастей по VIN-коду автомобиля.

Придбати усе для автомобіля, зокрема й задні внутрішні ліхтарі, можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Как выбрать тип фонаря?

Фонари для автомобиля бывают разные, и следует обратить внимание на технологию освещения, форму корпуса и расположение световых секций.

Вот что следует проверить перед покупкой: