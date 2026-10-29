Як підібрати задній внутрішній ліхтар для авто: на що звернути увагу

Залежно від конструкції машини, задній внутрішній ліхтар може не тільки доповнювати зовнішній задній ліхтар, але й мати окремі світлові функції. 24 Канал розповідає, що врахувати під час вибору.

Adv

Як обрати задній внутрішній ліхтар для машини?

Перше, що потрібно зробити під час пошуку заднього внутрішнього ліхтаря – це точно визначити характеристики машини. Зробити це потрібно через те, що навіть у межах однієї моделі виробники можуть використовувати різні варіанти задньої оптики. Залежать вони від марки машини, року випуску, типу кузова, покоління автомобіля та його комплектації.

Якщо ці дані не перевірити заздалегідь, можна випадково купити несумісну з машиною деталь.

Але після перевірки характеристик машини потрібно з'ясувати, який саме ліхтар вам потрібен. Слід розуміти, що задня оптика багатьох автівок складається з кількох частин, а зовнішній ліхтар зазвичай розташовують на задньому склі чи боковій частині кузова. Тим часом внутрішній – на кришці багажника чи дверях багажного відділення.

Якщо ліхтар замінюється, можна замінити лише одну частину, а не весь. Також слід уточнити сторону встановлення – праву чи ліву. Далеко не всі ліхтарі є симетричними, тож деталі для різних сторін автівки можуть відрізнятися за кріпленням, підключенням чи навіть формою.

Але одним із найнадійніших способів підібрати задній внутрішній ліхтар для машини є використання оригінального номера з каталогу, який також називають OEM-номером.

Ось де його шукати:

на корпусі старого ліхтаря чи на заводській наклейці;

у документації на деталь чи в інформації від офіційного дилера;

у каталозі запчастин за VIN-кодом автомобіля.

Реклама / Придбати усе для автомобіля, зокрема й задні внутрішні ліхтарі, можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень. Реклама /

Як обрати тип ліхтаря?

Ліхтарі на машину бувають різні, і слід звернути увагу на технологію освітлення, форму корпусу та розташування світлових секцій.

Ось що слід перевірити перед покупкою: