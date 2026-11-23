Многие растения в саду хорошо переносят черенкование, и так их можно размножить. Но для того, чтобы результат порадовал, собрать материал для прививки и укоренения нужно вовремя.

Существует несколько различных сроков заготовки черенков для прививки и высадки. Если речь идет о летней прививке, лучше заготавливать черенки в день ее проведения. А вот для весенней прививки это можно делать с конца осени, пишет RHS.

Когда и как заготовить черенки?

Ноябрь, еще до наступления морозов, – это лучшее время для заготовки черенков косточковых культур. Срезать их нужно с однолетнего прироста длиной 30–40 сантиметров. На черенках меньшей длины в пазухах листьев часто формируются плодовые почки, которые плохо прорастают и поэтому дают слаборослые побеги при прививке.

Чтобы заготовка действительно была успешной, все же нужно соблюдать несколько правил:

использовать следует только здоровые, молодые и плодоносящие ветки;

нарезку начинают только после завершения вегетационного периода или до распускания почек;

ветви должны расти на освещенной стороне дерева;

обрезать побеги нужно ниже ростовой шейки с отрезком двухлетней древесины до 2 сантиметров;

треть материала может не пережить зиму, поэтому черенки следует заготовить с запасом.

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Но не менее важным, чем заготовка черенков, является и их хранение. Положить их нужно в пакеты, а затем хранить в прохладном месте во влажном состоянии. Черенки можно также положить в торф, опилки или песок, либо в любой другой подходящий субстрат, который периодически нужно увлажнять.

Температура хранения должна быть низкой – чуть выше нуля. Черенки можно хранить на улице или в холодильнике. Но в последнем случае их сначала нужно завернуть во влажную мешковину, затем в бумагу и положить в полиэтиленовый пакет.

Периодически необходимо проверять черенки, чтобы не допустить появления плесени или пересыхания.