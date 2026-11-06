Сделайте это в теплице прямо сейчас, иначе урожая не дождетесь: важная задача

У многих дачников на участке есть теплицы – и там из года в год выращиваются одни и те же культуры. Со временем огородники начинают замечать, что урожай уже не такой обильный, как раньше.

Особого разнообразия в посадках в теплице нет – и это связано с тем, что площадь довольно небольшая, как и перечень теплолюбивых культур. Поэтому периодически перед высадкой баклажанов, помидоров, перцев и огурцов рекомендуют обновлять почву – и сделать это можно именно в ноябре, пишет Royal Well.

Зачем заменять почву в теплице?

Теоретически можно не заменять почву, если постоянно вносить удобрения, высаживать сидераты и проводить качественную обработку почвы. Впрочем, не все эксперты согласны с этим мнением. Важно учитывать, что из-за того, что на одном месте постоянно растут одни и те же растения, почва обедняется.

В результате растения начинают болеть, страдает урожай, а на грядках появляются вредители.

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Почву рекомендуют обновлять раз в 2–3 года. А если позволяют условия, то теплицу вообще можно перенести на другое место. Прежде всего, перед заменой почвы нужно промыть и продезинфицировать теплицу – и лучше всего делать это в теплое время года, когда температура воздуха держится в диапазоне 10–15 градусов тепла.

Удалить нужно почву на глубину до 15 сантиметров, но если растения часто болели или теплица заражена вредителями, выкопать нужно аж до 30 сантиметров земли. Имейте в виду: эта почва не пригодна для использования на грядках или клумбах. После этого необходимо равномерно распределить новый слой земли, а также при необходимости внести компост и обработать теплицу раствором фитоспорина.