Зробіть це в теплиці вже зараз, інакше урожаю не дочекаєтеся: важливе завдання

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Особливого розмаїття в посадках у теплиці немає – і відбувається це через те, що площа досить невелика, як і перелік теплолюбних культур. Тож періодично перед висадкою баклажанів, помідорів, перців та огірків радять оновлювати ґрунт – і зробити це можна саме у листопаді, пише Royal Well.

Навіщо замінювати ґрунт у теплиці?

Теоретично можна не замінювати землю, якщо постійно вносити добрива, висаджувати сидерати та проводити якісну обробку землі. Втім, не всі експерти згодні з цією думкою. Важливо зважати, що через те, що на одному місці постійно ростуть одні й ті самі рослини, ґрунт збіднюється.

Як наслідок – рослини починають хворіти, страждає урожай, а на грядках з'являються шкідники.

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Ґрунт радять оновлювати раз на 2 – 3 роки. А якщо дозволяють умови, то теплицю взагалі можна перенести на інше місце. Передусім для заміни землі потрібно помити та продезінфікувати теплицю – і найкраще робити це в теплу пору року, коли повітря тримається в діапазоні 10 – 15 градусів тепла.

Видалити потрібно ґрунт на глибину до 15 сантиметрів, але якщо рослини часто хворіли або ж теплиця заражена шкідниками, викопати потрібно аж до 30 сантиметрів землі. Цей ґрунт, зважайте, не є придатним для використання на грядках чи на клумбах. Після цього потрібно розподілити рівномірно новий шар землі, а також за потреби внести компост і обробити теплицю розчином Фітоспорину.