Не сода: этот поглотитель впитает неприятный запах из холодильника за одну ночь

Даже после тщательного мытья в холодильнике остается иногда неприятный запах. Чаще всего это происходит из-за испорченных продуктов, остатков пищи, разлитых жидкостей или бактерий, которые накапливаются в труднодоступных местах.

Избавиться от проблемы с запахом можно даже без специальных средств, говорится в тиктоке блогера Натальи Азарчик. Она рассказала, как можно нейтрализовать неприятный аромат.

Чем вывести плохой запах из холодильника?

По словам женщины нужно смешать в небольшой емкости воду и столовый уксус в равных пропорциях – по одной части каждого ингредиента. После этого смесь нужно поставить в холодильник примерно на 2 – 3 часа.

Уксус работает как естественный поглотитель запахов, а спирт в его составе помогает бороться с бактериями. После такой простой процедуры холодильник станет заметно свежим, без посторонних запахов.

Что еще помогает освежить холодильник?

На сайте Martha Stewart говорится о еще нескольких ингредиентах, которые помогут избавиться от неприятного аромата.

Активированный уголь . Благодаря пористой структуре он может улавливать и поглощать запахи. Достаточно лишь положить миску с углем на полку холодильника где-то на сутки, чтобы забыть о резких и неприятных запахах.

. Благодаря пористой структуре он может улавливать и поглощать запахи. Достаточно лишь положить миску с углем на полку холодильника где-то на сутки, чтобы забыть о резких и неприятных запахах. Лимон . Кислота лимона обладает антибактериальными свойствами и свежим ароматом, который способен замаскировать неприятные запахи.

. Кислота лимона обладает антибактериальными свойствами и свежим ароматом, который способен замаскировать неприятные запахи. Кофейная гуща. Остаток от кофе может эффективно поглощать и маскировать сильные запахи благодаря пористой структуре. Надо только взять кофейную гущу, что остается после приготовления напитка и оставить в холодильнике на несколько дней.

Какие еще есть интересные лайфхаки?

Чтобы вывести плесень из стиральной машинки, рекомендуется использовать режим самоочистки или горячую стирку с отбеливателем для удаления плесени и накипи из стиральной машины. Специальные очистители и регулярная очистка фильтров и резиновых частей помогут поддерживать стиральную машину в чистоте.

Таблетки для очистки зубных протезов могут вывести пятна с белой одежды. Эти таблетки эффективны благодаря кислородному отбеливателю и шипучей реакции, но не подходят для жирных пятен, чернил, ржавчины и деликатных тканей.