Запах секонд-хенда исчезнет с одежды мгновенно: вот чем его выстирать

Секонд-хенд и комиссионные магазины – — отличный способ пополнить свой гардероб необычными вещами, а также сэкономить немного денег. Впрочем, специфический запах с такой одежды обычно приходится выводить ещё неделями.

К сожалению, обычная стирка вещей из секонд-хенда не гарантирует полного устранения запаха. Освежение с помощью спрея или духов также не даст желаемого эффекта. Впрочем, это не значит, что с неприятным запахом нужно смириться, пишет Better Homes&Gardens.

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Как избавиться от запаха секонд-хенда с одежды?

У вас может возникнуть соблазн замаскировать сильный и несколько химический запах секонд-хенда. Но есть очень большая разница между маскировкой и удалением запаха. Нанесение духов поможет ненадолго, но потом запах вернется.

А вот его полное устранение подразумевает расщепление и смывание молекул, вызывающих запах — и только тогда, когда вы доберётесь до корня проблемы, вы сможете по-настоящему освежить ткань.

Итак, вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха секонд-хенда.

Проведите предварительную обработку. Неприятные запахи часто сосредотачиваются в определенных участках одежды — на воротниках, под мышками, на поясе и в паховой зоне. Эти места нужно предварительно обработать специальным средством.

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Используйте ароматизированный порошок . Также ищите средство, содержащее ферменты и расщепляющее жиры, попавшие в ткань.

. Также ищите средство, содержащее ферменты и расщепляющее жиры, попавшие в ткань. Не перегружайте стиральную машину. Одежда не станет чистой, если стиральная машина переполнена — оставьте немного места для свободного движения белья.

Но помимо этих общих советов есть ещё один простой лайфхак. Избавиться от запахов на одежде помогает средство, которое найдётся практически у каждого на кухне — уксус. Он не только выполняет функцию смягчителя ткани, но и полезен для устранения стойких запахов. Стакан уксуса нужно добавить прямо в барабан перед стиркой.