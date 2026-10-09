Вещи сохнут днями из-за холода: как быстро высушить одежду в квартире без отопления и света

Когда в квартире холодно, постиранная одежда может сохнуть по несколько дней, в результате чего со временем она начнет пахнуть сыростью. Особенно сложно высушить вещи осенью, когда отопления еще нет, а открывать окна надолго не хочется.

Не стоит пытаться решить проблему, развешивая мокрую одежду на батареях или ставя сушилку вплотную к стене, чтобы на окнах не образовывался конденсат, пишет 24 Канал.

Такие решения не всегда ускоряют сушку и могут усугубить проблему с влажностью. Зато помогут несколько простых хитростей – это использование махрового полотенца и правильное развешивание вещей.

Как высушить вещи с помощью полотенца?

Один из необычных способов ускорить сушку одежды называют методом "бурито". Для этого понадобится обычное сухое махровое полотенце. Разложите его на ровной поверхности, положите влажную вещь у одного края и заверните все в плотный рулон. Принцип похож на приготовление мексиканского буррито, когда начинку заворачивают в лепешку.

Когда одежда окажется внутри полотенца, хорошо прижмите рулон, чтобы ткань впитала как можно больше воды. Затем разверните его и переложите вещь на сушилку. Такой прием помогает значительно сократить время сушки: вместо целой ночи может хватить всего 1–2 часа, в зависимости от ткани и условий в помещении.

Еще быстрее ускорить процесс можно с помощью фена, но использовать его стоит только после того, как полотенце впитает излишек влаги. Для тонких вещей это может сократить время сушки до 10–20 минут, тогда как плотные ткани, в частности шерстяные свитера, потребуют больше времени.

Важно лишь соблюдать безопасное расстояние и температурный режим, чтобы не повредить материал.

Приобрести средства для машинной или ручной стирки можно на Prom. Благодаря ассортименту более 120 млн товаров на Prom все необходимое можно найти в одном месте.

Как правильно развешивать вещи?

Чтобы выстиранная одежда быстрее высохла, важно правильно разместить ее на сушилке. Главное правило – оставлять достаточно места между вещами, чтобы они не накладывались друг на друга. По этому принципу длинную одежду стоит развешивать по бокам, а более короткую – ближе к центру.



Длинную одежду лучше всего развешивать по бокам / Фото Pexels

Полотенца, штаны и свитера лучше всего размещать на внешних секциях сушилки. А вот футболки, нижнее белье и небольшие вещи можно повесить посередине.

Благодаря такому расположению длинная одежда не будет перекрывать более короткие вещи, а между тканями останется больше свободного пространства. Это улучшит циркуляцию воздуха и поможет влаге быстрее испаряться.

Особенно важно соблюдать это правило при сушке плотных тканей. Если повесить тяжелые штаны или свитер на одну секцию сушилки вместе с другими вещами, они будут сохнуть значительно дольше.

Также можно изменить способ сушки отдельных предметов гардероба. Платья, блузки и рубашки лучше размещать на вешалках: так ткань будет меньше мяться, а воздух будет свободнее циркулировать вокруг одежды.