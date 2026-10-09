Не варто намагатися розв’язати проблему, розкладаючи мокрий одяг на батареях, ставлячи сушарку впритул до стіни, щоб не утворився конденсат на вікнах, пише 24 Канал.

Такі рішення не завжди прискорюють сушіння і можуть посилити проблему з вологістю. Натомість допоможуть кілька простих хитрощів – це використання махрового рушника та правильне розвішування речей.

Як висушити речі за допомогою рушника?

Один з незвичних способів прискорити сушіння одягу називають методом "буріто". Для цього знадобиться звичайний сухий махровий рушник. Розкладіть його на рівній поверхні, покладіть вологу річ біля одного краю та загорніть усе в щільний рулон. Принцип схожий на приготування мексиканського буріто, коли начинку загортають у коржик.

Коли одяг опиниться всередині рушника, добре притисніть рулон, щоб тканина увібрала якомога більше води. Потім розгорніть його та перекладіть річ на сушарку. Такий прийом допомагає значно скоротити час сушіння: замість цілої ночі може вистачити лише 1 – 2 години, залежно від тканини та умов приміщення.

Ще швидше прискорити процес можна за допомогою фена, але використовувати його варто лише після того, як рушник вбере надлишок вологи. Для тонких речей це може скоротити сушіння до 10 – 20 хвилин, тоді як щільні тканини, зокрема вовняні светри, потребуватимуть більше часу.

Важливо лише дотримуватися безпечної відстані й температурного режиму, щоб не пошкодити матеріал.

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Як правильно розвішувати речі?

Щоб випраний одяг швидше висохнув, важливо правильно розмістити його на сушарці. Головне правило – залишати достатньо простору між речима, щоб вони не накладалися одне на одного. За цим принципом довгий одяг варто розвішувати з боків, а коротший – ближче до центру.



Довгий одяг найкраще розвішувати по боках / Фото Pexels

Рушники, штани та светри найкраще розміщувати на зовнішніх секціях сушарки. А от футболки, спідню білизну та невеликі речі можна повісити посередині.

Завдяки такому розташуванню довгий одяг не перекриватиме коротші речі, а між тканинами залишатиметься більше вільного простору. Це покращить циркуляцію повітря та допоможе волозі швидше випаровуватися.

Особливо важливо дотримуватися цього правила під час сушіння щільних тканин. Якщо повісити важкі штани чи светр на одну секцію сушарки разом з іншими речима, вони сохнутимуть значно довше.

Також можна змінити спосіб сушіння окремих предметів гардероба. Сукні, блузи та сорочки краще розміщувати на вішалках: так тканина менше зминатиметься, а повітря вільніше циркулюватиме навколо одягу.