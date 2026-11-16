Мыши и зайцы могут уничтожить саженцы зимой: как защитить кору молодых деревьев

Молодое дерево может пережить морозы, но погибнуть из-за обгрызенной коры. Зимой мыши и полевки повреждают ствол у земли, а зайцы обгрызают кору выше и добираются до нижних ветвей. Особенно опасны повреждения по всему кругу ствола.

Чтобы защитить яблони, груши и другие саженцы, садоводы используют сетку, агроволокно и хвойные ветки. Однако материал для утепления не всегда защищает от зубов животных, поэтому важно правильно подобрать защиту и установить ее до промерзания почвы.

Как установить сетку вокруг молодого дерева?

Вокруг ствола следует установить цилиндр из мелкой металлической сетки, отмечает Extension. Он должен перекрывать доступ к дереву, но не прилегать вплотную к коре. Для защиты саженца выберите сетку с ячейками примерно 6 миллиметров и сформируйте из нее цилиндр, оставив около 15 сантиметров между сеткой и стволом.

Нижний край заглубите в землю на 5–8 сантиметров. Закрепите края и убедитесь, что у основания не осталось щелей, через которые могут пролезть грызуны. Высоту ограждения определяйте с учетом будущего снежного покрова.

Как защитить деревья от грызунов / Фото unsplash

Для защиты от зайцев сетка должна выступать примерно на 45–60 сантиметров над ожидаемым уровнем снега. При необходимости оградите и нижние ветви. После сильных снегопадов осматривайте саженцы. Если у ограждения образовался высокий сугроб, уберите часть снега, чтобы животные не могли добраться до незащищенной коры поверх сетки.

На Prom можна підібрати металеву сітку, агроволокно та інші матеріали для зимового захисту саджанців. Перед замовленням перегляньте характеристики, відгуки покупців і фотографії товарів.

Можно ли заменить сетку агроволокном или лапником?

Агроволокно используют для укрытия растений от неблагоприятной погоды. Более плотные разновидности материала обеспечивают определенную защиту от заморозков, однако это не делает их полноценной заменой металлической ограды против грызунов. Лапник – хвойные ветки, которые также используют для зимнего укрытия растений. Однако рассчитывать, что один только запах хвои или иголок гарантированно отпугнет мышей и зайцев, не стоит.

Если животные уже повредили деревья на участке, лучше установить сетчатый барьер, а не полагаться только на ветки. Важно также убрать укрытия возле саженцев. Высокая трава, сорняки и толстый слой мульчи вплотную к коре создают укрытие для мелких грызунов. Очистите пространство вокруг дерева, а мульчу отодвиньте от ствола, оставив его основание открытым.