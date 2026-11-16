Миші та зайці можуть знищити саджанці взимку: як захистити кору молодих дерев

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Для того, щоб уберегти яблуні, груші та інші саджанці, садівники використовують сітку, агроволокно й хвойне гілля. Однак матеріал для утеплення не завжди захищає від зубів тварин, тому важливо правильно підібрати захист і встановити його до промерзання ґрунту.

Як встановити сітку навколо молодого дерева?

Навколо стовбура варто встановити циліндр із дрібної металевої сітки, зазначає Еxtension. Вона має перекривати доступ до дерева, але не прилягати впритул до кори. Для захисту саджанця оберіть сітку з отворами приблизно 6 міліметрів і сформуйте з неї циліндр, залишивши близько 15 сантиметрів між сіткою та стовбуром.

Нижній край заглибте в землю на 5 – 8 сантиметрів. Закріпіть краї та перевірте, щоб біля землі не залишилося щілин, через які можуть пролізти гризуни. Висоту огорожі визначайте з урахуванням майбутнього снігового покриву.

Як захистити дерева від гризунів / Фото unsplash

Для захисту від зайців сітка має виступати приблизно на 45 – 60 сантиметрів над очікуваним рівнем снігу. За потреби огородіть і нижні гілки. Після сильних снігопадів оглядайте саджанці. Якщо біля огорожі утворився високий замет, приберіть частину снігу, щоб тварини не могли дістатися до незахищеної кори поверх сітки.

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Чи можна замінити сітку агроволокном або лапником?

Агроволокно використовують для укриття рослин від несприятливої погоди. Щільніші різновиди матеріалу дають певний захист від заморозків, але це не робить їх рівноцінною заміною металевій огорожі проти гризунів. Лапник – хвойне гілля, яке також використовують для зимового укриття рослин. Проте розраховувати, що сам запах хвої або голки гарантовано відлякають мишей і зайців, не варто.

Якщо тварини вже пошкоджували дерева на ділянці, краще встановити сітчастий бар’єр, а не покладатися лише на гілля. Важливо також прибрати схованки біля саджанців. Висока трава, бур’яни й товстий шар мульчі впритул до кори створюють укриття для дрібних гризунів. Очистьте простір навколо дерева, а мульчу відсуньте від стовбура, залишивши його основу відкритою.