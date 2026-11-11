Пожелтевший спатифиллум можно спасти: поможет копеечная корица

При ненадлежащих условиях выращивания спатифиллум может потерять свою зеленую листву. Пожелтение, опадение или отсутствие новых побегов могут свидетельствовать о серьезной проблеме. Причиной может стать одна-единственная оплошность, которая и приводит к гниению корней.

Спатифиллум – неприхотливое растение, но все же требует хотя бы минимального ухода, пишет Top. Когда листья становятся коричневыми, желтыми или вообще опадают, стоит приготовить домашнее средство на основе корицы.

Как с помощью корицы можно спасти растение?

Чаще всего причиной пожелтения или опадения листьев является чрезмерный полив. Именно избыток воды обесцвечивает листья. Постоянная влага в почве может привести к появлению неприятного запаха из горшка.

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Если переувлажнение действительно стало основной причиной, то почву нужно заменить и обрезать все гнилые корни острым инструментом.

Далее садоводы поделились одной простой хитростью: перед посадкой растения в почву горшок следует посыпать корицей. Ее преимущество заключается в том, что специя начнет действовать как природное дезинфицирующее средство. Корица предотвращает рост грибков, которые как раз очень быстро распространяются во влажной почве.



Правильный уход придаст растению красивый вид / Фото Pexels

Пересадку растения следует проводить только тогда, когда корни после обрезки немного подсохнут. Новая почва для спатифиллума должна быть легкой и воздухопроницаемой, а горшок – с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода могла легко стекать и не скапливаться.

Какой водой поливать мирную лилию?

Мирная лилия не цветет из-за неправильного полива сахарной водой. Это может привести к заражению грибками и корневой гнилью.

Для полива спатифиллума рекомендуется использовать отстоянную или кипяченую воду, а также подкормку отваром банановой кожуры или рисовой водой.