Пожелтевший спатифиллум можно спасти: поможет копеечная корица
При ненадлежащих условиях выращивания спатифиллум может потерять свою зеленую листву. Пожелтение, опадение или отсутствие новых побегов могут свидетельствовать о серьезной проблеме. Причиной может стать одна-единственная оплошность, которая и приводит к гниению корней.
Спатифиллум – неприхотливое растение, но все же требует хотя бы минимального ухода, пишет Top. Когда листья становятся коричневыми, желтыми или вообще опадают, стоит приготовить домашнее средство на основе корицы.
Как с помощью корицы можно спасти растение?
Чаще всего причиной пожелтения или опадения листьев является чрезмерный полив. Именно избыток воды обесцвечивает листья. Постоянная влага в почве может привести к появлению неприятного запаха из горшка.
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Если переувлажнение действительно стало основной причиной, то почву нужно заменить и обрезать все гнилые корни острым инструментом.
Далее садоводы поделились одной простой хитростью: перед посадкой растения в почву горшок следует посыпать корицей. Ее преимущество заключается в том, что специя начнет действовать как природное дезинфицирующее средство. Корица предотвращает рост грибков, которые как раз очень быстро распространяются во влажной почве.
Правильный уход придаст растению красивый вид / Фото Pexels
Пересадку растения следует проводить только тогда, когда корни после обрезки немного подсохнут. Новая почва для спатифиллума должна быть легкой и воздухопроницаемой, а горшок – с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода могла легко стекать и не скапливаться.
Какой водой поливать мирную лилию?
Мирная лилия не цветет из-за неправильного полива сахарной водой. Это может привести к заражению грибками и корневой гнилью.
Для полива спатифиллума рекомендуется использовать отстоянную или кипяченую воду, а также подкормку отваром банановой кожуры или рисовой водой.