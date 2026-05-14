Ожина виросте солодкою і великою: 3 найважливіші етапи догляду навесні

Ожина потребує навесні особливого догляду, оскільки саме в цей час закладається основа майбутнього урожаю. Виростити здорові кущі зовсім не складно. Потрібно лише дотримуватися кількох етапів.

Садівниця на ютуб-каналі "Корисні корисності" розповіла, яким має бути догляд за ягідними кущами, як їх захистити від хвороб та чим підживити.

Як доглядати за ожиною навесні?

Провести санітарну обробку

Навесні дачники радять видалити всі пошкоджені частини пагонів, обрізаючи їх до здорової тканини. Крім того, важливо прибрати сухе листя і стару мульчу, оскільки в них можуть залишатися шкідники та збудники захворювань.

Також потрібно приділити увагу нижній частині куща. Пагони та бруньки на висоті до 50 сантиметрів від землі краще видалити. Це допоможе покращити циркуляцію повітря, знизити ризик загнивання ягід та сприяє росту сильних молодих пагонів.

Захистити від захворювань і шкідників

Навесні обов’язково слід провести профілактичну обробку ожини. Кущі потрібно обприскати 3% розчином мідного купоросу до моменту розпускання бруньок. Для цього 300 грамів засобу слід розчинити у гарячій воді й розвести в об’ємі води до 10 літрів.

Якщо настала фаза "зелений конус", то тоді краще використовувати суміш фунгіцидів "Хорус" і "Скор". Також можна додати профілактичні засоби від шкідників. Обробку варто проводити у суху та безвітряну погоду,

– розповіла дачниця.

Підживити добривами

Коли температура вже буде стабільною, а ґрунт достатньо прогріється, можна переходити до підживлення. Удобрення потребують вже дорослі кущі, починаючи з третього року.

Ожина любить органічні добрива, зокрема компост, який потрібно вносити під кожну рослину. Для активного росту навесні культурі також потрібен азот. Це може бути аміачна селітра чи органічний варіант – розчин курячого посліду.

Також корисно додавати біопрепарати з мікроорганізмами, які покращують стан ґрунту і допомагають рослини краще засвоїти поживні речовини. Проте важливо пам’ятати головне правило: будь-які добрива потрібно вносити лише у добре зволожений ґрунт, щоб не пошкодити коріння.

Санітарне очищення, профілактичні обробки і правильне підживлення допоможуть кущам краще розвиватися та активно плодоносити.

Основні етапи догляду за ожиною: дивіться відео

Яке ще підживлення корисне для ожини?

Добрива мають чудову властивість впливати на великий урожай, йдеться на ютуб-каналі "Наш сад і город". Крім застосування азоту, який покращує ріст листя, садівники радять використовувати аміачну селітру.

Підживлення розводять у пропорції 25 грамів на 10 літрів води, вносячи розчин вже коли температура повітря буде стабільно теплою.

У травні дачники беруться не лише за підживлення, але й дбають за здоровий ріст рослин. Щоб полуницю оминали шкідники, варто поруч з ягодами посадити кілька рослин.

Що посадити поруч з полуницею?

Біля полуниці корисно садити шпинат, який пригнічує ріст поруч зайвих бур'янів. Кріп приваблює запилювачів, що згодом їдять небажаних шкідників: трипсів та попелиць.

Чорнобривці можна садити просто на грядці поруч з кущами полуниці. Аромат цих яскравих квітів діє як природний репелент для багатьох шкідників – попелиці, білокрилки та нематод. А от посадка шавлії маскує запах полуниці, тому шкідники до ягід навіть не доберуться.