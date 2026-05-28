Слимаків на городі більше не буде: помічні пастки, які знайдуться в кухонній шафі

Слимаки у весняно-літню пору постійно нищать урожай, тому при найменшій їхній появі варто вдаватися до дієвих кроків. Є кілька домашніх засобів, які дають нічим не гірший ефект, ніж магазинні.

Дачники кажуть, що слимаки здатні знищити урожай за одну ніч, тому варто віднайти безпечні способи зменшення їхньої кількості, пише Interia Zielona.

Як позбутися слимаків з ділянки?

Природні бар’єри – один з найкращих способів зупинити слимаків на ділянці, оскільки вони ускладнять їх пересування. Серед домашніх засобів – розкидання яєчної шкаралупи, яка заважатиме їм пересуватися.

Крім того, є кілька джерел запахів, які дуже не подобаються молюскам – це кориця, цитрусові й мелена кава. Їх радять розкинути в тих місцях, де помічали равликів.

Ускладнять пересування слимаків також пісок, деревна зола чи базальтове борошно. Городники досить часто використовують проти шкідників пиво чи дріжджі, розчинені у воді. Розчин потрібно налити в обрізану пляшку від води й виставити на грядках на рівні їхнього пересування. Молюски почнуть повзти на запах і потраплять у пастку.



Крім того, є чималий список рослин, які відлякують слимаків своїм запахом. Їм не подобається запах лаванди, настурції чи молочаю.

Дачники не радять використовувати надмірну кількість солі чи агресивних хімікатів проти слимаків, оскільки вони мають поганий вплив на ґрунт і рослини.

Які є помилки в боротьбі зі слимаками?

Деякі садівники можуть самостійно привабити шкідників у сад. Першою причиною є полив пізно ввечері. За ніч вода не встигає випаруватися, а вологий ґрунт якраз приваблює слимаків. Саме тому полив варто проводити вранці, щоб вода встигнула висохнути за день.

Також проблемою можуть бути гнилі фрукти й товстий шар мульчі. Вони створюють ідеальні умови для приваблення та живлення слимаків.