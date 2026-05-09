Манікюр, як з Pinterest: 5 найтрендовіших дизайнів на літо

Підготовка до літа – одне з найприємніших завдань пізньої весни. Зокрема, саме час зібрати колекцію стильних дизайнів манікюру, щоб потім не шукати їх в останній момент.

Андреа Барбе – паризька майстриня нейл-арту – розповіла Vogue, що цього літа у тренді будуть сміливі та насичені кольори. Настав час забути про пастель. Фешн-світ втомився від нюду і хоче більше барв.

Зауважте Проста, але необхідна річ для мандрівок: як обрати дощовик

Які дизайни стануть трендами літа-2026

Повернення анімалістичних принтів на нігтях

За словами Андреа, одним з головних хітів сезону стане анімалістичний принт. Так, тепер експериментувати з леопардовим візерунком можна не лише у гардеробі, але й на нігтях.

Майстриня рекомендує не обмежуватися шаблонними варіантами, а обирати комфортні для себе текстури та масштаби принтів. За бажання, анімалістику можна поєднати навіть з французьким манікюром. Жодних обмежень, лише ваша фантазія.

Щоб експериментувати з дизайнами вдома, варто зібрати свою колекцію лаків для нігтів. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про лаки – з фото та відео. Це допомагає оцінити відтінки та якість ще до оформлення замовлення. Якщо ж часто замовляти недорогі товари, як-от матеріали для манікюру, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.



"Фруктовий сік"

"Желейні" нігті, як повідомляє Who What Wear, тривалий час трималися на піку популярності. Водночас влітку вже звичні дизайни пропонують переосмислити, зробивши їх більш сяйливими та певною мірою водянистими.

Досягнути такого ефекту дуже легко: достатньо обрати напівпрозорі відтінки улюблених кольорів. Наприклад, рожевий чи персиковий. У спекотну погоду такий манікюр викличе асоціацію з фруктовими соками або лимонадами та подарує освіжальний ефект.

Бузок

Коли розквітає бузок, стає зрозуміло, що природа остаточно налаштувалася на теплі сезони. І хоча квіти асоціюються насамперед з весною, колір – впевнено оселиться у літніх трендах. При цьому не варто обмежуватися класичним бузковим, саме час експериментувати з відтінками та знайти той, з яким у вас станеться perfect match.

Горошок

Фешн-експерти зауважують, що тренд на цей принт повернули зірки. Зокрема, горошок на нігтях охоче малювали Сабріна Карпентер та Еддісон Рей. Милий візерунок, який давно став справжньою класикою, називають чудовим способом оживити весь образ.

Крім того, горошок дозволяє поєднати вінтаж та сучасність, а це – загалом один з головних трендів сезону.

Мікродеталі

Епоха мінімалізму поступово відступає. У літньому сезоні зросте актуальність мікродеталей на нігтях. Зокрема, крихітних квітів або фруктів.

Фешн-експерти зауважують, що натхненням для повернення мікродеталей став цьогорічний фестиваль Coachella.