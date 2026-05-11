6 речей, які завжди треба прати лише вручну: машинка може їх зіпсувати

У сучасному житті рідко хто береться за прання руками, адже для очищення речей є пральна машинка. Проте у ній не можна прати делікатні речі. Саме тому ручне прання для певного одягу є необхідністю.

Річ у тому, що частина речей буквально не створена для автоматичного прання, пише Real Simple. Саме тому, щоб речі не втратили форму, колір і текстуру, варто прати їх руками.

Читайте також Цю помилку роблять майже всі: ось чому одяг після прання погано пахне

Які речі треба прати лише вручну?

Вовняні та кашемірові речі

Светри не можна прати в пральній машинці, і річ тут не лише в утворенні ковтунців.

"Вбрання з вовни, кашеміру чи інших натуральних волокон, можуть розтягуватися або стискатися в пральній машині", – зазначила експертка Алісія Соколовскі.

Речі з мереживом

Мереживо є дуже делікатним, тому може легко зачепитися за барабан і порватися.

Речі зі складними формами

З речима, які мають складки або рюші, можуть деформуватися від автоматичного прання. У машинці тканина "збивається" і втрачає свій задуманий вигляд.

Шовкові речі

Шовк вважається неабияким делікатним матеріалом. У пральній машині він може покритися затяжками, тому ручне прання дозволяє зберегти гладкість і дорогий вигляд.



Шовк є досить делікатним матеріалом / Фото Pexels

Одяг з віскози

Таке вбрання виробляється з целюлози, тому машинне прання здатне призвести до усадки.

Ці волокна легко поглинають воду та втрачають свою структуру, коли вони намокають,

– додала фахівчиня Алісія Соколовскі.

Одяг з прикрасами

Сильне обертання барабана може пошкодити речі з бісером, блискітками і вишивкою. Під час прання клей може послабитися під дією води й тепла. А от тверді елементи – кристали чи камінці, можуть тертися об інші тканини й призвести до пошкодження.

Як прати ці речі руками?

Використовуйте теплу воду, оскільки гаряча вода може призвести до усадки чи пошкодження делікатних волокон.

Замість агресивних миючих засобів – оберіть порошок для делікатних тканин. Залишки миючого засобу на речах можуть подразнювати шкіру, тому ці речі варто обов’язково прополоскати у холодній воді.

Якщо шукаєте, де придбати порошок для ручного прання зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Як вивести запах поту з одягу?

Для виведення запаху поту з речей рекомендують використовувати харчову соду та оцет, пише Martha Stewart. Їхня перевага полягає в тому, що вони нейтралізують запахи та очищають тканину.

Спочатку потрібно зробити густу суміш з соди та води й нанести на зону під павхами. Пасту потрібно залишити на 30 хвилин, щоб вона увібрала запахи. Та можна ще більше посилити ефект, додати половину склянки оцту у прання.

Що ще варто корисного дізнатися?

Щоб у домі приємно пахнуло потрібно у відсік для пилососа засипати парфумовані гранули кондиціонеру. Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.

Таблетки для посудомийної машини можна використовувати для очищення жиру на кухонних фасадах, хімчистки диванів, миття підлоги, та усунення запаху в трубах. Вони також ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.