5 квітів, які не потребують догляду: швидко цвітуть і прикрашають сад різними кольорами

Є чимало квітів, які можна висадити в саду, щоб додати ділянці яскравості та кольорів. Тому садівники розповіли про кілька рослин, які навіть не вимагають багато часу на вирощування і не потребують постійного догляду.

Експерти розповіли про 5 видів швидкорослих квітів, які ідеально підійдуть для посадки цього року, пише Real Simple.

Які квіти прості у догляді?

Космея

Ці квіти забезпечать швидке цвітіння в саду, без потреби у постійному догляді. Їх можна легко виростити з насіння. Садити у відкритий ґрунт квіти можна одразу після того, як температура досягне 18 градусів тепла.

Космея добре росте на повному сонці, може витримувати посуху. Зацвітає приблизно через 90 днів після посадки насіння, залежно від сорту,

– додала експертка Ребекка Маклеод.



Флокс "Цукеркова хмара"

Для тих, хто хоче додати до клумби блакитного, рожевого чи лавандового кольору, варто обирати флокс з назвою "Цукеркова хмара". Ця рослина добре росте на частково сонячній ділянці.



Троянди

Чайно-гібридні та кущові троянди добре підійдуть для садівників-початківців. Потрібно лише забезпечити їм полив 2 – 3 рази на тиждень. Кущі треба садити кущі на відстані 2 метрів один від одного і поливати рано вранці, коли температура ще не надто висока.

Дачники радять підживлювати троянди добривом тривалої дії, багатим на калій, азот та фосфор, пише Interia Kobieta. Це допоможе підвищити імунітет та стимулюватиме ріст. Можна використовувати навіть домашні підживлення на основі дріжджів, які підтримують ріст і цвітіння квітів. Їх можна застосовувати раз на місяць.



Супертунії

Ці яскраві та великі квіти додають особливої яскравості на клумбі. Рослини люблять сонце та захищене місце від вітрів. Садівники радять їх висаджувати наприкінці травня.



Бальзамінник

Квіти найчастіше люблять рости в тіні, хоч і сонячна ділянка їм теж не зашкодить. Крім того, рослинам подобається пухкий, родючий та добре дренований ґрунт.



Які ще є поради для садівників?

Щоб отримувати свіжу зелень шпинату, його можна легко виростити вдома. Рослина вимагає помірної температури, достатньої вологи та сонячного світла. Для вирощування шпинату важливі правильний вибір ґрунту, регулярне поливання та підживлення добривами з високим вмістом азоту.

Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.