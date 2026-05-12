5 плям, які не можна обробляти гарячою водою: зробите ще гірше

Гаряча вода здатна знищити мікроби, розчинити досить стійкі плями й зробити тканину чистою. Проте у більшості випадків вища температура допомагає від звичайного бруду. А от деяким типам плям може принести більше шкоди, ніж користі.

Висока температура води призводить до затвердіння плям, тож це лише ускладнює їх видалення, пише Martha Stewart. Фахівці радять спочатку обробляти плями холодною водою, щоб розчинити пляму.

Який одяг не можна прати в гарячій воді?

Білкові плями

Речі із плямами крові, поту, молочних продуктів чи навіть грудного молока, завжди повинні оброблятися холодною водою. Гаряча вода може ці плями ще більше закріпити, тож це ускладнить видалення.

Плями від трави і рослин

Вбрання з такими плямами теж радять видаляти холодною водою. У них містяться органічні сполуки, які під впливом теплої води, можуть також закріпити плями.

Плями від чорнил та фарб

Чорнила та фарби на масляній основі від гарячої води здатні ще сильніше в’їстися в тканину. Для обробки матеріалу, потрібно покласти її лицьовою стороною вниз й прополоскати холодною водою, починаючи з вивороту. Це допоможе запобігти поширенню пігменту.

Плями від вина та чаю

Одяг із плямами від вина й чаю – досить складні, а гаряча вода може посилити проблему. Річ у тому, що тепло блокує таніни (природні сполуки, які містять напої), тому спочатку необхідне замочування у холодній воді.

Плями від помідорів і ягід

Томати і ягоди залишають на речах яскраві відтінки, тому миття в гарячій воді лише закріпить колір у волокнах. Спочатку їх треба обробити засобом для миття посуду в холодній воді, а тоді братися за виведення.



Складні плями спочатку слід обробити у холодній воді / Фото Pexels

Що крім одягу не можна мити гарячою водою?

Чисти гарячою водою можна далеко не все, оскільки висока температура може пошкодити не лише одяг, але й інші предмети, пише Real Simple.

Паркетну і ламіновану підлогу

Через гарячу воду дошки можуть деформуватися й потріскатися. А от постійне миття ламінованої підлоги гарячою водою призведе до того, що деревно-волокниста серцевина почне набухати.

Пластикові контейнери

Не можна мити пластикові контейнери у посудомийці, оскільки він швидко почне деформуватися під впливом гарячої води.

Холодні склянки

Якщо склянка холодна від льоду чи напою, то одразу мити її гарячою водою не можна. Перепад температур може призвести до того, що скло трісне.

Чому одяг після прання погано пахне?

Одяг може погано пахнути після прання через переповнений барабан пральної машини, що ускладнює проникнення води та миючого засобу в тканину.

Фахівці рекомендують залишати достатньо простору для руху речей під час прання та слідкувати за дозуванням миючого засобу, щоб уникнути надлишкової піни.