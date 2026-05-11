Як пришвидшити урожай кабачків без жодних витрат: городник назвав дієвий метод

Чимало дачників намагаються отримати урожай кабачків якомога раніше, висаджуючи розсаду ще навесні. Та через холодну погоду рослини часто слабшають, гірше приживаються і відстають у рості.

Городник з ютуб-каналу "Тепличні справи" каже, що поспіх у вирощуванні може лише нашкодити. Є один спосіб, який допоможе не лише прискорити появу урожаю, але й зробити його ряснішим без додаткових витрат.

Коли садити кабачки?

За словами дачника, кабачки висаджені перерослою розсадою після холодної весни гірше приживаються. Вони довго стояли у стаканчиках, мали по кілька листочків і ослаблену кореневу систему.

А от молодша розсада, в якої лише поче почав з’являтися перший листок, завдяки теплій погоді, змогла швидко наздогнати старші кущі.

Саме тому городник радить не поспішати з ранньою висадкою й орієнтуватися на добре прогрітий ґрунт і стабільне тепло.

Як збільшити урожай кабачків?

На гібридних кабачках часто з’являються чоловічі квіти (пустоцвіти), які не формують плодів. Рослина витрачає на них багато поживних речовин та енергії.

Саме тому городник радить регулярно видаляти такі квіти ще до того, як вони повністю розкриються. Це допоможе рослині спрямувати сили на розвиток листя та налив плодів.

Кабачки витрачають багато ресурсів на формування великих яскравих квітів, які мають приваблювати комах-запилювачів. Через це частина поживних речовин не доходить до плодів.

Після видалення зайвих квітів, навантаження на рослину зменшується, а плоди можуть розвиватися швидше. За словами городника, навіть невеликі кущі після такого догляду формували одразу кілька кабачків.

Найкраще обривати чоловічі квіти ще маленькими – до моменту розкриття. Це займає мінімум часу й помітно впливає на швидкість росту та кількість урожаю.

Та головну роль відіграє все ж таки погода. У теплому ґрунті і при сонячній погоді навіть молоді рослини наздоженуть перерослу розсаду.

Чому біліє листя розсади?

Побіління листя розсади може бути викликане сонячним стресом або грибковими інфекціями, розповіли експерти з University of Maryland Extension.

Сонячний стрес стається через те, що щойно посаджена розсада, яка вирощувалася у домашніх умовах, буквально не звикла до прямого сонця.

Та якщо листя біліє у дорослих рослин, які встигли укріпити в ґрунті, то зміна кольору пов’язана з грибковими інфекціями. Вони швидко поширюються у вологому та теплому середовищі.

Як сформувати великі головки часнику на городі?

У травні рекомендовано підживити часник органічним добривом, яке зможе зміцнити його. Для засобу потрібно змішати в однаковій пропорції деревну золу та мелене насіння гірчиці. Зола забезпечує часник калієм, фосфором, кальцієм та мікроелементами, які впливають на розмір головок та розвиток кореня.

Суміш із золи та гірчиці потрібно наносити навколо рослини, а не на листя. На один квадратний метр достатньо однієї повної склянки.