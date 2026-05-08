Розкиньте по грядках одне незвичне добриво: про нього знають ще не всі
- Садівники рекомендують використовувати людське волосся як органічне добриво, оскільки воно багате на азот і може покращити структуру ґрунту.
- Волосся також може відлякувати шкідників і покращити аерацію та утримання вологи в ґрунті.
Садівники цієї весни радять зробити одну незвичну річ – підживити ґрунт натуральним матеріалом, який може бути корисним для рослин. Метод видається незвичним, але він справді корисний.
Йдеться про звичайне людське волосся, яке багате на азот – поживну речовину, яка підтримує ріст рослин, йдеться в тіктоці @creative explained.
У чому користь волосся?
Повільно розкладаючись, волосся вивільняє поживні речовини в ґрунт, діючи як органічне добриво. Саме тому його можуть використовувати садівники, які не хочуть користуватися хімічними добавками.
Волосся може покращити структуру ґрунту, збільшуючи аерацію та утримання вологи. Якщо змішати його з ґрунтом чи компостом, то воно може створити хороше середовище для процвітання коренів. Особливо корисним таке підживлення буде на грядках, які схильні пересихати.
Крім того, цей незвичний метод має ще й потенціал для відлякування шкідників. Людське волосся відлякує лисиць та дрібних тварин, оскільки його запах становить для них небезпеку.
Волосся можна розкинути по ґрунту, змішати з компостом чи розмістити навколо основи рослини. Важливо лише уникати густих грудок, оскільки вони можуть злипнутися й перешкоджати проникненню в ґрунт.
Однак слід розуміти, що волосся дуже повільно розкладається, тому поживні речовини почнуть вивільнятися з часом, а не одразу. Саме тому його варто подрібнити, щоб розкладання відбулося швидше.
І хоч додавання волосся не замінить повністю традиційні добрива, проте це досить недорогий екологічний спосіб покращити стан ґрунту в саду.
Що ще можна розкинути на ділянці?
Яєчна шкаралупа є корисним добривом, оскільки забезпечує рослини кальцієм та регулює pH ґрунту, пише Interia Kobieta. Городники радять підживлювати добривом кабачки, виноград, квасолю, помідори, капусту.
Для цього потрібно лише подрібнити шкаралупу, висипати її в пляшки та залити окропом. Суміш необхідно залишити в темному місці на 3 – 4 дні, а після цього полити рослини отриманим добривом. В іншому випадку можна просто подрібнити шкаралупу, висушити в духовці й посипати отриманим порошком навколо рослини.
Яка користь в апельсинових шкірках?
Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:
створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;
відлякування мурах;
створення засобу проти попелиці.
Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.
Часті питання
Чому волосся корисне для ґрунту?
Волосся повільно розкладається і вивільняє поживні речовини, діючи як органічне добриво. Воно покращує структуру ґрунту, збільшує аерацію та утримання вологи, що створює сприятливе середовище для коренів рослин.
Які інші натуральні добрива можна використовувати в садівництві?
Крім волосся, можна використовувати яєчну шкаралупу, яка забезпечує рослини кальцієм та регулює pH ґрунту, і апельсинові шкірки, що містять азот, фосфор і калій, які підтримують розвиток кореневої системи.
Як волосся відлякує шкідників?
Людське волосся відлякує лисиць та дрібних тварин завдяки своєму запаху, який становить для них небезпеку, тому його можна використовувати як засіб від шкідників у саду.